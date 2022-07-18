Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріли Нікополя: росіяни випустили 60 снарядів з РСЗВ

Ольга Глущенко Понеділок, 18 липня 2022, 07:55
Обстріли Нікополя: росіяни випустили 60 снарядів з РСЗВ
обстріляний будинок у Нікополі, фото: telegram Резніченка

Вночі окупанти випустили 60 снарядів з РСЗВ по Нікополю на Дніпропетровщині.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Російські війська кілька разів за ніч ударили з РСЗВ по Нікополю.

Реклама:

Скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру.

Попередньо, поранена одна людина. Це 75-літня жінка. Вона у лікарні".

Деталі: Резніченко уточнив, що зруйновано з десяток приватних житлових будинків.

ВІДЕО ДНЯ

Пошкоджено водопровід і газопровід  на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт.

На місці працюють фахівці різних служб. Відновлюють пошкоджені мережі та з’ясовують масштаби руйнувань.

 
 

Що передувало: Голова Нікопольської РВА Дніпропетровської області Євген Євтушенко повідомив про обстріл міста Нікополь.

Теми: Дніпропетровська областьвійнаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Дніпропетровська область
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині горіло агропідприємство
Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною ракету і безпілотник
Останні новини
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
Усі новини...
Реклама: