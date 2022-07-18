Обстріли Нікополя: росіяни випустили 60 снарядів з РСЗВ

Вночі окупанти випустили 60 снарядів з РСЗВ по Нікополю на Дніпропетровщині.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Російські війська кілька разів за ніч ударили з РСЗВ по Нікополю.

Скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру.

Попередньо, поранена одна людина. Це 75-літня жінка. Вона у лікарні".

Деталі: Резніченко уточнив, що зруйновано з десяток приватних житлових будинків.

Пошкоджено водопровід і газопровід на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт.

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На місці працюють фахівці різних служб. Відновлюють пошкоджені мережі та з’ясовують масштаби руйнувань.

Що передувало: Голова Нікопольської РВА Дніпропетровської області Євген Євтушенко повідомив про обстріл міста Нікополь.