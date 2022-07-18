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Обстрелы Никополя: россияне выпустили 60 снарядов из РСЗО

Ольга ГлущенкоПонедельник, 18 июля 2022, 07:55
обстрелянный дом в Никополе, фото: telegram Резниченко

Ночью оккупанты выпустили 60 снарядов из РСЗО по Никополю на Днепропетровщине.

Источник: председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "Российские войска несколько раз за ночь ударили из РСЗО по Никополю.

Направили более 60-ти снарядов на жилые кварталы и городскую инфраструктуру.

Предварительно ранен один человек. Это 75-летняя женщина. Она в больнице".

Детали: Резниченко уточнил, что разрушены с десяток частных жилых домов.

Повреждены водопровод и газопровод на одной из улиц. Задело больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт.

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На месте работают специалисты разных служб. Восстанавливают поврежденные сети и выясняют масштабы разрушений.

 
 

Что предшествовало: Глава Никопольского РВА Днепропетровской области Евгений Евтушенко сообщил об обстреле города Никополь.

Темы: Днепропетровская областьвойнаобстрел
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