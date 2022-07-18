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Окупанти вдарили по Харкову: пошкодили 2 багатоповерхівки, обійшлося без жертв

"Українська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 08:36
Окупанти вдарили по Харкову: пошкодили 2 багатоповерхівки, обійшлося без жертв
Фото поліція Харківської області у Facebook

За минулу добу в результаті ракетного удару по Харкову було пошкоджено 2 багатоповерхівки, на щастя, обійшлося без жертв.

Джерело: Поліція Харківської області у Facebook

Деталі: Загарбники також обстрілювали навколишні села та міста: Івашки,  Коробочкіно, Малинівку,  Елітне, Калинове, смт Печеніги, місто Чугуїв. Було зруйновано житлові будинки, господарчі споруди.

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Крім того на блокпостах за добу правоохоронці разом з військовими перевірили понад 1000 транспортних засобів для виявлення правопорушень. До відділів поліції доправили 10 осіб для перевірки їх можливої співпраці з російськими окупантами.

Що було раніше: Увечері 17 липня росіяни обстріляли селище Печеніги Харківської. Як повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров, за попередньою інформацією, є загиблий і поранений.

Теми: війнаХарківХарківська область
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