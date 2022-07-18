Оккупанты ударили по Харькову: повредили 2 многоэтажки, обошлось без жертв

За минувшие сутки в результате ракетного удара по Харькову были повреждены 2 многоэтажки, к счастью, обошлось без жертв.

Источник: Полиция Харьковской области в Facebook

Детали: Захватчики также обстреливали окрестные села и города: Ивашки, Коробочкино, Малиновку, Элитное, Калиновое, пгт Печенеги, город Чугуев. Были разрушены жилые дома, хозяйственные постройки.

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Кроме того, на блокпостах за сутки правоохранители вместе с военными проверили более 1000 транспортных средств для выявления правонарушений. В отделы полиции доставили 10 человек для проверки их возможного сотрудничества с российскими оккупантами.

Что предшествовало: Вечером 17 июля россияне обстреляли поселок Печенеги Харьковской. Как сообщил Печенежский поселковый председатель Александр Гусаров, по предварительной информации, есть погибший и раненый.