СБУ затримала коригувальницю вогню по Києву

Служба безпеки України затримала мешканку Києва, яка збирала та передавала ворогу інформацію про місця розташування ЗСУ, об’єктів критичної та цивільної інфраструктури у столиці та області.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, СБУ

Дослівно: "За даними слідства, з березня по червень 2022 року мешканка Києва, діючи за завданням представників спецслужб РФ, збирала інформацію про місця розташування військової техніки ЗСУ, блокпостів тероборони, об’єктів критичної інфраструктури, цивільних та військових об’єктів у м. Києві та Київській області".

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Деталі: Зібрану інформацію, а також фото об’єктів та координати їх розташування підозрювана 60-річна жінка передавала своїм кураторам через мобільні додатки.

Ворог планував використати ці дані для завдання ракетних ударів, а також для диверсій у Києві.

Під час обшуку у підозрюваної вилучено мобільний телефон, комп’ютерну техніку, флеш-носії, записники, сім-карти та банківські картки.

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Що було раніше: 15 липня СБУ затримала російських агентів, які коригували нещодавні удари окупантів по Миколаєву та Баштанці.