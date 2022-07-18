Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ затримала коригувальницю вогню по Києву

"Українська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 12:00
Фото пресслужба СБУ

Служба безпеки України затримала мешканку Києва, яка збирала та передавала ворогу інформацію про місця розташування ЗСУ, об’єктів критичної та цивільної інфраструктури у столиці та області.

Джерелопресслужба Київської міської прокуратури, СБУ

Дослівно: "За даними слідства, з березня по червень 2022 року мешканка Києва, діючи за завданням представників спецслужб РФ, збирала інформацію про місця розташування військової техніки ЗСУ, блокпостів тероборони, об’єктів критичної інфраструктури, цивільних та військових об’єктів у м. Києві та Київській області".

 

Деталі: Зібрану інформацію, а також фото об’єктів та координати їх розташування підозрювана 60-річна жінка передавала своїм кураторам через мобільні додатки.

Ворог планував використати ці дані для завдання ракетних ударів, а також для диверсій у Києві.

Під час обшуку у підозрюваної вилучено мобільний телефон, комп’ютерну техніку, флеш-носії, записники, сім-карти та банківські картки.

Що було раніше: 15 липня СБУ затримала російських агентів, які коригували нещодавні удари окупантів по Миколаєву та Баштанці.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаКиївСБУ
Головне сьогодні

Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Баканова

Венедіктова не погоджується зі своїм відстороненням – джерела

ЗСУ завдали ворогу втрат на Слов’янському й Авдіївському напрямках – зведення Генштабу

Азербайджан постачатиме в ЄС до 20 млрд кубометрів газу на рік: сторони підписали угоду

відео"Сеанс екзорцизму": із зали Ради вигнали симпатика Лукашенка, який вбрався у камуфляж ЗСУ

фотоРада звільнила Лазебну з посади міністра соцполітики

Усі новини...
війна
Від російського обстрілу Торецька загинули 6 людей
Комісія з журналістської етики засудила інтерв’ю з постраждалою у Вінниці жінкою, яка втратила доньку
Шойгу наказав окупантам знищити ракетні системи ЗСУ великої дальності
Останні новини
21:32
Залужний: Нам вдалося стабілізувати ситуацію, вона повністю контрольована
21:31
9 окупантів із ЗАЕС госпіталізовані з пораненнями, є загиблі – мер Енергодару
21:19
Виплати за держоблігаціями на 20 мільярдів перевищили запозичення – НБУ
21:17
Авторам відео з мамою загиблої дівчинки не давали дозвіл на візит у реанімацію – Вінницька ОВА
21:05
РФ призначила свого чиновника "главою уряду" окупованої Запорізької області
21:04
Боррель: Європейські суспільства не можуть дозволити собі втому від війни
20:54
Європа має негайно скоротити споживання газу – голова МЕА
20:38
фотоЕксначальника кримського СБУ відправили під арешт
20:24
Президентка Словаччини дозволила чотирьом громадянам воювати проти РФ в Україні
20:10
У Запорізькій області окупанти вкрали 20 елеваторів – ССО
Усі новини...