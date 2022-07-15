СБУ схопила коригувальників вогню окупантів по Миколаївщині

Служба безпеки України затримала російських агентів, які коригували нещодавні удари окупантів по Миколаєву та Баштанці.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Служба безпеки України викрила російських агентів, чия інформація про розміщення підрозділів ЗСУ та розташування інфраструктурних об'єктів була використана окупантами для нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та Баштанці".

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Деталі: З’ясувалося, що ворожі обстріли коригували місцеві жителі, вони передавали зібрану інформацію своєму куратору через канали закритого зв’язку.

Зловмисники були затримані, під час обшуку в них знайшли комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочину. Тривають слідчі дії.

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