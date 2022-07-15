Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ схопила коригувальників вогню окупантів по Миколаївщині

"Українська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 12:05
Фото пресслужба СБУ

Служба безпеки України затримала російських агентів, які коригували нещодавні удари окупантів по Миколаєву та Баштанці.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Служба безпеки України викрила російських агентів, чия інформація про розміщення підрозділів ЗСУ та розташування інфраструктурних об'єктів була використана окупантами для нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та Баштанці".

 

Деталі: З’ясувалося, що ворожі обстріли коригували місцеві жителі, вони передавали зібрану інформацію своєму куратору через канали закритого зв’язку.

Зловмисники були затримані, під час обшуку в них знайшли комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочину. Тривають слідчі дії.

 
 
 

Що було раніше:

  • Вранці 5 липня повідомлялося, що російські війська завдали ракетних ударів по Миколаєву.
  • Також російські війська випустили 6 ракет по місту Баштанка, що неподалік від Миколаєва, у самому обласному центрі у результаті ворожих прильотів були зруйновані житлові будинки.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаСБУМиколаївська область
Головне сьогодні

фото, відеоУ Дніпрі та Кременчуці пролунали вибухи

Лазебна подала у відставку з посади міністра

Британець Пол Юрі помер у полоні окупантів на Донеччині

списокУкраїнцям назвали Telegram-канали, яким не можна довіряти

Найбільших втрат ЗСУ зазнали у травні – Резніков

Путін збирає Раду безпеки

Усі новини...
війна
Найбільших втрат ЗСУ зазнали у травні – Резніков
Зруйнований ракетами Будинок офіцерів у Вінниці демонтують
Росіяни офіційно визнали, що свідомо били по цивільних у Вінниці
Останні новини
22:50
Над Київщиною збили ракету – ОВА
22:44
Німеччина підтримує координацію експорту зерна з України на рівні ЄС
22:24
У ЄС повідомили, коли чекати на восьмий пакет санкцій проти Росії
22:21
Окупантам у Маріуполі не вистачає крові через велику кількість поранених — радник мера
22:07
Росіяни тричі змінювали версії удару по Вінниці – Повітряні Сили
21:49
Лікарі розповіли про стан жінки, яка з дитиною потрапила під обстріл у Вінниці
21:38
Шмигаль із Боррелем поговорили про "промисловий" і "транспортний" безвізи для України
21:25
У Вірменії підтвердили візит глави ЦРУ – він зустрівся з Пашиняном
21:24
фото, відеоУ Дніпрі та Кременчуці пролунали вибухи
21:06
"Газпром" за півроку скоротив видобуток газу на 10%
Усі новини...