СБУ схопила коригувальників вогню окупантів по Миколаївщині
П'ятниця, 15 липня 2022, 12:05
Служба безпеки України затримала російських агентів, які коригували нещодавні удари окупантів по Миколаєву та Баштанці.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Служба безпеки України викрила російських агентів, чия інформація про розміщення підрозділів ЗСУ та розташування інфраструктурних об'єктів була використана окупантами для нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та Баштанці".
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Деталі: З’ясувалося, що ворожі обстріли коригували місцеві жителі, вони передавали зібрану інформацію своєму куратору через канали закритого зв’язку.
Зловмисники були затримані, під час обшуку в них знайшли комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочину. Тривають слідчі дії.
Що було раніше:
ВІДЕО ДНЯ
- Вранці 5 липня повідомлялося, що російські війська завдали ракетних ударів по Миколаєву.
- Також російські війська випустили 6 ракет по місту Баштанка, що неподалік від Миколаєва, у самому обласному центрі у результаті ворожих прильотів були зруйновані житлові будинки.