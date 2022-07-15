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СБУ схопила коригувальників вогню окупантів по Миколаївщині

"Українська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 12:05
СБУ схопила коригувальників вогню окупантів по Миколаївщині
Фото пресслужба СБУ

Служба безпеки України затримала російських агентів, які коригували нещодавні удари окупантів по Миколаєву та Баштанці.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Служба безпеки України викрила російських агентів, чия інформація про розміщення підрозділів ЗСУ та розташування інфраструктурних об'єктів була використана окупантами для нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та Баштанці".

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Деталі: З’ясувалося, що ворожі обстріли коригували місцеві жителі, вони передавали зібрану інформацію своєму куратору через канали закритого зв’язку.

Зловмисники були затримані, під час обшуку в них знайшли комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочину. Тривають слідчі дії.

 
 
 

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 5 липня повідомлялося, що російські війська завдали ракетних ударів по Миколаєву.
  • Також російські війська випустили 6 ракет по місту Баштанка, що неподалік від Миколаєва, у самому обласному центрі у результаті ворожих прильотів були зруйновані житлові будинки.

Теми: війнаСБУМиколаївська область
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