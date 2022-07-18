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СБУ задержала корректировщицу огня по Киеву

"Украинская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 12:00
СБУ задержала корректировщицу огня по Киеву
Фото пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины задержала жительницу Киева, которая собирала и передавала врагу информацию о местонахождении ВСУ, объектов критической и гражданской инфраструктуры в столице и области.

Источникпресс-служба Киевской городской прокуратуры, СБУ

Дословно: "По данным следствия, с марта по июнь 2022 года жительница Киева, действуя по заданию представителей спецслужб РФ, собирала информацию о местоположениях военной техники ВСУ, блокпостах терробороны, объектах критической инфраструктуры, гражданских и военных объектах в г. Киев. Киеве и Киевской области".

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Детали: Собранную информацию, а также фото и координаты их расположения подозреваемая 60-летняя женщина передавала своим кураторам через мобильные приложения.

Враг планировал использовать эти данные для нанесения ракетных ударов, а также для диверсий в Киеве.

Во время обыска у подозреваемой изъяты мобильный телефон, компьютерная техника, флэш-носители, записные книжки, сим-карты и банковские карты.

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Что предшествовало: 15 июля СБУ задержала российских агентов, корректировавших недавние удары оккупантов по Николаеву и Баштанке.

Темы: войнаКиевСБУ
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