Російські ракети влучили у школу і зерносховище під Дніпром 

У понеділок 18 липня російські ракети поцілили у школу та елеватор із зерном на Дніпропетровщині.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова: "Ворог обстріляв Синельниківський район (Дніпропетровська область - ред). Ракета поцілила в елеватор. Там зруйновані склади з більш ніж п’ятьма тисячами тонн зерна. Ще один удар прийшовся по шкільному подвір’ї. Пошкоджені фасад та покрівля місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон. І є влучання у приватне обійстя місцевих мешканців".

Деталі: За попередньою інформацією, постраждалих немає. Голова ОВА додав, що у селах не було військових.

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