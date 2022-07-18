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Російські ракети влучили у школу і зерносховище під Дніпром 

"Українська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 14:02

У понеділок 18 липня російські ракети поцілили у школу та елеватор із зерном на Дніпропетровщині. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова: "Ворог обстріляв Синельниківський район (Дніпропетровська область - ред).  Ракета поцілила в елеватор. Там зруйновані склади з більш ніж п’ятьма тисячами тонн зерна. Ще один удар прийшовся по шкільному подвір’ї. Пошкоджені фасад та покрівля місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон. І є влучання у приватне обійстя місцевих мешканців".

Деталі: За попередньою інформацією, постраждалих немає. Голова ОВА додав, що у селах не було військових.

Нагадаємо:

  • Внаслідок ворожого удару по Дніпру 15 липня відомо про трьох загиблих, ще 15 людей отримали поранення.
  • 18 липня голова Нікопольської РВА Дніпропетровської області повідомив про обстріл міста Нікополь.

Теми: Дніпровійна
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