Российские ракеты попали в школу и зернохранилище под Днепром
Понедельник, 18 июля 2022, 14:02
В понедельник, 18 июля, российские ракеты попали в школу и элеватор с зерном на Днепропетровщине.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь: "Враг обстрелял Синельниковский район (Днепропетровская область – ред). Ракета попала в элеватор. Там разрушены склады с более чем пятью тысячами тонн зерна. Еще один удар пришелся по школьному двору. Поврежден фасад и кровля местного лицея, выбито более 50 окон. И есть попадание в частные дома местных жителей".
Детали: По предварительной информации, пострадавших нет. Глава ОВА добавил, что в селах не было военных.
Напомним: