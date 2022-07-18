Российские ракеты попали в школу и зернохранилище под Днепром 

В понедельник, 18 июля, российские ракеты попали в школу и элеватор с зерном на Днепропетровщине.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь: "Враг обстрелял Синельниковский район (Днепропетровская область – ред). Ракета попала в элеватор. Там разрушены склады с более чем пятью тысячами тонн зерна. Еще один удар пришелся по школьному двору. Поврежден фасад и кровля местного лицея, выбито более 50 окон. И есть попадание в частные дома местных жителей".

Детали: По предварительной информации, пострадавших нет. Глава ОВА добавил, что в селах не было военных.

Напомним: