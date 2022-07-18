Рада звільнила Лазебну з посади міністра соцполітики

Марина Лазебна, фото з її сторінки у Facebook

Верховна Рада підтримала заяву на звільнення міністра соціальної політики Марини Лазебної.

Джерело: народні депутати Ярослав Железняк та Василь Мокан у Telegram

Деталі: За рішення проголосували 277 депутатів.

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Пряма мова Железняка: "Призначення (Оксани Жолнович) на посаду Міністра відбудеться скоро, але не сьогодні".

Більше деталей: Як пояснив Мокан, претенденткою на вакантну позицію в уряді є Оксана Жолнович - керівниця департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента.

За його словами, вона фахова юристка, викладала на кафедрі соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, працювала у структурі Мінсоцполітики.

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