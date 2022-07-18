Рада звільнила Лазебну з посади міністра соцполітики
Понеділок, 18 липня 2022, 15:07
Верховна Рада підтримала заяву на звільнення міністра соціальної політики Марини Лазебної.
Джерело: народні депутати Ярослав Железняк та Василь Мокан у Telegram
Деталі: За рішення проголосували 277 депутатів.
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Пряма мова Железняка: "Призначення (Оксани Жолнович) на посаду Міністра відбудеться скоро, але не сьогодні".
Більше деталей: Як пояснив Мокан, претенденткою на вакантну позицію в уряді є Оксана Жолнович - керівниця департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента.
За його словами, вона фахова юристка, викладала на кафедрі соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, працювала у структурі Мінсоцполітики.
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Передісторія:
- 15 липня міністр соціальної політики Марина Лазебна подала у Верховну Раду заяву про відставку.
- На початку липня співрозмовники "Української правди" в Офісі президента повідомили, що в найближчі тижні парламент може змінити міністра соціальної політики.
- За даними УП, в команді президента прийняли рішення про звільнення Марини Лазебної. Кандидатом на нового міністра розглядають Оксану Жолнович, яка зараз керує департаментом соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента.