Рада уволила Лазебную с должности министра соцполитики
Понедельник, 18 июля 2022, 15:07
Верховная Рада поддержала заявление об увольнении министра социальной политики Марины Лазебной.
Источник: народные депутаты Ярослав Железняк и Василий Мокан в Telegram
Детали: За решение проголосовали 277 депутатов.
Прямая речь Железняка: "Назначение (Оксаны Жолнович) на должность Министра состоится скоро, но не сегодня".
Больше деталей: Как пояснил Мокан, претенденткой на вакантную позицию в правительстве является Оксана Жолнович – руководитель департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента.
По его словам, она профессиональный юрист, преподавала на кафедре социального права Львовского национального университета имени Ивана Франко, работала в структуре Минсоцполитики.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 15 июля Министр социальной политики Марина Лазебная подала в Верховную Раду заявление об отставке.
- В начале июля собеседники "Украинской правды" в Офисе президента сообщили, что в ближайшие недели парламент может сменить министра социальной политики.
- По данным УП, в команде президента приняли решение об увольнении Марины Лазебной. Кандидатом на нового министра рассматривают Оксану Жолнович, которая сейчас руководит департаментом социальной политики и здравоохранения в Офисе президента.