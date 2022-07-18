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Рада уволила Лазебную с должности министра соцполитики

Евгений КизиловПонедельник, 18 июля 2022, 15:07
Марина Лазебная, фото с ее страницы в Facebook

Верховная Рада поддержала заявление об увольнении министра социальной политики Марины Лазебной.

Источник: народные депутаты Ярослав Железняк и Василий Мокан в Telegram

Детали: За решение проголосовали 277 депутатов.

Прямая речь Железняка: "Назначение (Оксаны Жолнович) на должность Министра состоится скоро, но не сегодня".

Больше деталей: Как пояснил Мокан, претенденткой на вакантную позицию в правительстве является Оксана Жолнович – руководитель департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента.

По его словам, она профессиональный юрист, преподавала на кафедре социального права Львовского национального университета имени Ивана Франко, работала в структуре Минсоцполитики.

 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 15 июля Министр социальной политики Марина Лазебная подала в Верховную Раду заявление об отставке.
  • В начале июля собеседники "Украинской правды" в Офисе президента сообщили, что в ближайшие недели парламент может сменить министра социальной политики.
  • По данным УП, в команде президента приняли решение об увольнении Марины Лазебной. Кандидатом на нового министра рассматривают Оксану Жолнович, которая сейчас руководит департаментом социальной политики и здравоохранения в Офисе президента.

Темы: Верховная РадаКабинет министровувольнение
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