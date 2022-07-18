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Кулеба розповів, за якої умови Україна розірве дипвідносини з Білоруссю

"Європейська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 15:53

Україна розірве дипломатичні відносини з Білоруссю, якщо її війська перетнуть кордон на підтримку російського вторгнення.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю Forbes, пише "Європейська правда".

"Білорусь є співучасницею злочину агресії, ніхто не ставить це питання під сумнів. Дипломатичні відносини з Російською Федерацією ми розірвали негайно після початку повномасштабного нападу. Так само їх буде розірвано з Білоруссю, якщо збройні сили Республіки Білорусь перетнуть кордон України", - сказав Кулеба.

Міністр також пояснив, що варіант транзиту українського зерна через територію Білорусі розглядався виключно як шлях останньої надії, якщо вже ніщо інше не спрацює.

"Нікому не хотілося мати жодних справ із Мінськом, який є співучасником агресії, з будь-яких торговельних питань. Але дуже добре попрацювали логісти та приватні інвестори (трейдери по суті) щодо розширення можливостей наземних шляхів через країни ЄС, пішов прогрес у переговорах щодо морського шляху, тому варіант аварійного білоруського шляху більше не на порядку денному", - сказав він.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що не хоче воювати проти України, і нібито це Київ зацікавлений у прямому вступі Білорусі у війну.

Лукашенко також звинуватив Україну в запуску ракет по території Білорусі та наказав своїм військовим "взяти під приціл" центри ухвалення рішень у столицях противників Мінська.

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Теми: Кулеба ДмитроБілорусьУкраїнадипломатичні відносини
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