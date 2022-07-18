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Кулеба рассказал, при каком условии Украина разорвет дипотношения с Беларусью

"Европейская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 15:53

Украина разорвет дипломатические отношения с Беларусью, если ее войска пересекут границу в поддержку российского вторжения.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Forbes, пишет "Европейская правда".

"Беларусь является соучастницей преступления агрессии, никто не ставит этот вопрос под сомнение. Дипломатические отношения с Российской Федерацией мы разорвали немедленно после начала полномасштабного нападения. Так же они будут разорваны с Беларусью, если вооруженные силы Республики Беларусь пересекут границу Украины", - сказал Кулеба.

Министр также пояснил, что вариант транзита украинского зерна через территорию Беларуси рассматривался исключительно как путь последней надежды, если ничто другое не сработает.

"Никому не хотелось иметь никаких дел с Минском, являющимся соучастником агрессии, по любым торговым вопросам. Но очень хорошо поработали логисты и частные инвесторы (трейдеры по сути) по расширению возможностей наземных путей через страны ЕС, пошел прогресс в переговорах по морскому пути, поэтому вариант аварийного белорусского пути больше не в повестке дня", - сказал он.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хочет воевать против Украины, и якобы Киев заинтересован в прямом вступлении Беларуси в войну.

Лукашенко также обвинил Украину в запуске ракет по территории Беларуси и приказал своим военным "взять под прицел" центры принятия решений в столицах противников Минска.

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Темы: Кулеба ДмитрийБеларусьУкраинадипломатические отношения
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