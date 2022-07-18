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Кім оголосив винагороду за "здачу" коригувальників вогню

Євген КізіловПонеділок, 18 липня 2022, 19:05
Віталій Кім, фото: Facebook

Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім пообіцяв винагороду 100 доларів за інформацію, яка допоможе ловити коригувальників російського вогню у Миколаївській області.

Джерело: Кім у Telegram

Деталі: Голова ОДА розповів, що росіяни через телеграм-канали підкуповують українців, щоб ті коригували вогонь ворога на території області. Платять за це, за словами Кіма, "якісь копійки" – 1-1,5 тис. гривень. При цьому вербувальники обіцяють навідникам повну анонімність, яку не можуть забезпечити. Українські військові все одно їх "потихеньку ловлять".

Однак, щоб процес вилову пішов швидше, Кім пропонує підключитися до полювання на зрадників простим мешканцям області. За інформацію, яка допоможе зловити навідника, вони отримуватимуть по 100 доларів.

Трохи згодом голова ОДА пообіцяв опублікувати чітку інструкцію для майбутніх викривачів.

Пряма мова: "Я платитиму 100 доларів кожному, хто наведе на навідника... Шукайте, хлопці!"

Теми: Миколаївська областьвійнагроші
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