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Ким объявил награду за "сдачу" корректировщиков огня

Евгений КизиловПонедельник, 18 июля 2022, 19:05
Ким объявил награду за сдачу корректировщиков огня
Виталий Ким, фото: Facebook

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пообещал вознаграждение 100 долларов за информацию, которая поможет ловить корректировщиков российского огня в Николаевской области.

Источник: Ким в Telegram

Детали: Глава ОГА рассказал, что россияне через телеграм-каналы подкупают украинцев, чтобы те корректировали огонь врага по территории области. Платят за это, по словам Кима, "какие-то копейки" – 1-1,5 тыс. гривен. При этом вербовщики обещают наводчикам полную анонимность, которую обеспечить не могут. Украинские военные все равно "потихоньку ловят" корректировщиков огня.

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Однако, чтобы процесс отлова пошел быстрее, Ким предлагает подключиться к охоте на предателей простым жителям области. За информацию, которая поможет поймать наводчика, они будут получать по 100 долларов.

Немного позднее глава ОГА пообещал опубликовать четкую инструкцию для будущих разоблачителей.

Прямая речь: "Я буду платить 100 долларов каждому, кто наведет на наводчика… Шукайте, хлопцы!"

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Темы: Николаевская областьвойнаденьги
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