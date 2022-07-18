Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Баканова

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

Джерело: проєкт поставнови на сайті парламенту, нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Як вказано у документі, представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради буде представник президента України у Конституційному суді України нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський.

Железняк стверджує, що питання звільнення Баканова буде першим пунктом порядку денного на найближчому пленарному засіданні.

Як свідчить календарний план на сайті ВР та підтвердили УП співрозмовники в депутатських фракціях, засідання має відбутися вже 19 липня.

За даними джерел УП, можуть розглянути і питання відставки генпрокурорки Венедіктової (наразі на сайті ВР відповідне подання відсутнє - ред.)

Що передувало: 18 липня в ефірі національного телемарафону заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов наголосив, що генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування.

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Зеленський доручив виконувати обов’язки голови СБУ першому заступнику Баканова Василю Малюку.

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