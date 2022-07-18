Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Баканова

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

Джерело: проєкт поставнови на сайті парламенту, нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Як вказано у документі, представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради буде представник президента України у Конституційному суді України нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський.

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Железняк стверджує, що питання звільнення Баканова буде першим пунктом порядку денного на найближчому пленарному засіданні.

Як свідчить календарний план на сайті ВР та підтвердили УП співрозмовники в депутатських фракціях, засідання має відбутися вже 19 липня.

За даними джерел УП, можуть розглянути і питання відставки генпрокурорки Венедіктової (наразі на сайті ВР відповідне подання відсутнє - ред.)

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Що передувало: 18 липня в ефірі національного телемарафону заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов наголосив, що генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування.

Зеленський доручив виконувати обов’язки голови СБУ першому заступнику Баканова Василю Малюку.

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