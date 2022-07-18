Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Баканова
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.
Джерело: проєкт поставнови на сайті парламенту, нардеп Ярослав Железняк у Telegram
Деталі: Як вказано у документі, представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради буде представник президента України у Конституційному суді України нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський.
Железняк стверджує, що питання звільнення Баканова буде першим пунктом порядку денного на найближчому пленарному засіданні.
Як свідчить календарний план на сайті ВР та підтвердили УП співрозмовники в депутатських фракціях, засідання має відбутися вже 19 липня.
За даними джерел УП, можуть розглянути і питання відставки генпрокурорки Венедіктової (наразі на сайті ВР відповідне подання відсутнє - ред.)
Що передувало: 18 липня в ефірі національного телемарафону заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов наголосив, що генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування.
Зеленський доручив виконувати обов’язки голови СБУ першому заступнику Баканова Василю Малюку.
Передісторія:
- 17 липня Зеленський відсторонив генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув від посади главу СБУ Івана Баканова.
- УП зазначала, що після "усунення" Баканова його обов'язки ймовірно виконуватиме його перший заступник Василь Малюк, якого раніше фіксували на скандальному святкуванні дня народження заступника глави Офісу президента Олега Татарова.
- Джерела УП називали Малюка близькою людиною до Татарова та глави ОПУ Андрія Єрмака. Як писала УП ще на початку червня, у Баканова та Єрмака був давній конфлікт за вплив на президента.
- Зеленський призначив Василя Малюка на посаду заступника голови Служби безпеки України 28 лютого - у день його народження. До того Малюк встиг пропрацювати 2 тижні заступником голови МВС Монастирського.
- 21 липня 2021 року президент Зеленський звільнив Василя Малюка з посади першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.