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Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Баканова

Валентина Романенко, Роман КравецьПонеділок, 18 липня 2022, 19:19
Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Баканова
Зеленський і Баканов

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

Джерело: проєкт поставнови на сайті парламенту, нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Як вказано у документі, представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради буде представник президента України у Конституційному суді України нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський.

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Железняк стверджує, що питання звільнення Баканова буде першим пунктом порядку денного на найближчому пленарному засіданні.

Як свідчить календарний план на сайті ВР та підтвердили УП співрозмовники в депутатських фракціях, засідання має відбутися вже 19 липня.

За даними джерел УП, можуть розглянути і питання відставки генпрокурорки Венедіктової (наразі на сайті ВР відповідне подання відсутнє - ред.)

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 18 липня в ефірі національного телемарафону заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов наголосив, що генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування

Зеленський доручив виконувати обов’язки голови СБУ першому заступнику Баканова Василю Малюку.

Передісторія:

  • 17 липня Зеленський відсторонив генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув від посади главу СБУ Івана Баканова.
  • УП зазначала, що після "усунення" Баканова його обов'язки ймовірно виконуватиме його перший заступник Василь Малюк, якого раніше фіксували на скандальному святкуванні дня народження заступника глави Офісу президента Олега Татарова. 
  • Джерела УП називали Малюка близькою людиною до Татарова та глави ОПУ Андрія Єрмака. Як писала УП ще на початку червня, у Баканова та Єрмака був давній конфлікт за вплив на президента.
  • Зеленський призначив Василя Малюка на посаду заступника голови Служби безпеки України 28 лютого - у день його народження. До того Малюк встиг пропрацювати 2 тижні заступником голови МВС Монастирського.
  • 21 липня 2021 року президент Зеленський звільнив Василя Малюка з посади першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Теми: СБУЗеленський
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