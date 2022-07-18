Зеленский внес в Раду представление на увольнение Баканова
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.
Источник: проект постановления на сайте парламента, нардеп Ярослав Железняк в Telegram
Детали: Как указано в документе, представлять его на пленарном заседании Верховной Рады будет представитель президента Украины в Конституционном суде Украины нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.
Железняк утверждает, что вопрос увольнения Баканова будет первым пунктом повестки дня на ближайшем пленарном заседании.
Как свидетельствует календарный план на сайте ВР и подтвердили УП собеседники в депутатских фракциях, заседание должно пройти уже 19 июля.
По данным источников УП, могут рассмотреть и вопрос отставки генпрокурора Венедиктовой (сейчас на сайте ВР соответствующее представление отсутствует – ред.).
Что предшествовало: 18 июля в эфире национального телемарафона заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова не уволили, а временно отстранили для проведения расследования.
Зеленский поручил исполнять обязанности главы СБУ первому заместителю Баканова Василию Малюку.
Предыстория:
- 17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.
- УП отмечала, что после "устранения" Баканова его обязанности, вероятно, будет выполнять его первый заместитель Василий Малюк, которого ранее фиксировали на скандальном праздновании дня рождения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
- Источники УП называли Малюка близким человеком к Татарову и главе ОПУ Андрею Ермаку. Как писала УП еще в начале июня, у Баканова и Ермака был давний конфликт за влияние на президента.
- Зеленский назначил Василия Малюка на должность заместителя председателя Службы безопасности Украины 28 февраля – в день его рождения. До этого Малюк успел проработать 2 недели заместителем главы МВД Монастырского.
- 21 июля 2021 года президент Зеленский уволил Василия Малюка с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.