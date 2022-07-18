Зеленский внес в Раду представление на увольнение Баканова

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

Источник: проект постановления на сайте парламента, нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Как указано в документе, представлять его на пленарном заседании Верховной Рады будет представитель президента Украины в Конституционном суде Украины нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Железняк утверждает, что вопрос увольнения Баканова будет первым пунктом повестки дня на ближайшем пленарном заседании.

Как свидетельствует календарный план на сайте ВР и подтвердили УП собеседники в депутатских фракциях, заседание должно пройти уже 19 июля.

По данным источников УП, могут рассмотреть и вопрос отставки генпрокурора Венедиктовой (сейчас на сайте ВР соответствующее представление отсутствует – ред.).

Что предшествовало: 18 июля в эфире национального телемарафона заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова не уволили, а временно отстранили для проведения расследования.

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Зеленский поручил исполнять обязанности главы СБУ первому заместителю Баканова Василию Малюку.

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