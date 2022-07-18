Зеленский внес в Раду представление на увольнение Баканова

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

Источник: проект постановления на сайте парламента, нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Как указано в документе, представлять его на пленарном заседании Верховной Рады будет представитель президента Украины в Конституционном суде Украины нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.

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Железняк утверждает, что вопрос увольнения Баканова будет первым пунктом повестки дня на ближайшем пленарном заседании.

Как свидетельствует календарный план на сайте ВР и подтвердили УП собеседники в депутатских фракциях, заседание должно пройти уже 19 июля.

По данным источников УП, могут рассмотреть и вопрос отставки генпрокурора Венедиктовой (сейчас на сайте ВР соответствующее представление отсутствует – ред.).

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Что предшествовало: 18 июля в эфире национального телемарафона заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова не уволили, а временно отстранили для проведения расследования.

Зеленский поручил исполнять обязанности главы СБУ первому заместителю Баканова Василию Малюку.

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