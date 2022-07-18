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Зеленский внес в Раду представление на увольнение Баканова

Валентина Романенко, Роман КравецПонедельник, 18 июля 2022, 19:19
Зеленский внес в Раду представление на увольнение Баканова
Зеленский и Баканов

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

Источник: проект постановления на сайте парламента, нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Как указано в документе, представлять его на пленарном заседании Верховной Рады будет представитель президента Украины в Конституционном суде Украины нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.

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Железняк утверждает, что вопрос увольнения Баканова будет первым пунктом повестки дня на ближайшем пленарном заседании.

Как свидетельствует календарный план на сайте ВР и подтвердили УП собеседники в депутатских фракциях, заседание должно пройти уже 19 июля.

По данным источников УП, могут рассмотреть и вопрос отставки генпрокурора Венедиктовой (сейчас на сайте ВР соответствующее представление отсутствует – ред.).

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Что предшествовало: 18 июля в эфире национального телемарафона заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова не уволили, а временно отстранили для проведения расследования.

Зеленский поручил исполнять обязанности главы СБУ первому заместителю Баканова Василию Малюку.

Предыстория:

  • 17 июля Зеленский отстранил от  должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.
  • УП отмечала, что после "устранения" Баканова его обязанности, вероятно, будет выполнять его первый заместитель Василий Малюк, которого ранее фиксировали на скандальном праздновании дня рождения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
  • Источники УП называли Малюка близким человеком к Татарову и главе ОПУ Андрею Ермаку. Как писала УП еще в начале июня, у Баканова и Ермака был давний конфликт за влияние на президента.
  • Зеленский назначил Василия Малюка на должность заместителя председателя Службы безопасности Украины 28 февраля – в день его рождения. До этого Малюк успел проработать 2 недели заместителем главы МВД Монастырского.
  • 21 июля 2021 года президент Зеленский уволил Василия Малюка с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Темы: СБУЗеленский
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