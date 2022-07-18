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У Запорізькій області окупанти вкрали 20 елеваторів – ССО

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 липня 2022, 20:10
ілюстративне фото Pixabay

На окупованій території Запорізької області росіяни вкрали 20 елеваторів із зерном, власники яких не погодилися з ними співпрацювати.

Джерело: Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ

Дослівно: "Росіяни продовжують красти українське зерно, для цього вони "націоналізують" елеватори.

Так, в Запорізькій області окупанти створили "Державна зернова компанія", на чий баланс оформили 20 елеваторів. По факту ці елеватори вони вкрали, адже їх справжні власники не погодились з ними співпрацювати".

Деталі: Як зазначає Центр, росіяни в більшості пропонують фермерам два варіанти: або продати зерно в фіксованій вартості за тонну, при цьому визначена ціна в рази менше ринкової, або віддати господарство.

З такою тактикою окупанти лише з Запорізької області щомісяця вивозять до 100 тисяч тонн. Здебільшого зерно йде до Єгипту, Туреччини та країн близького сходу.

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Теми: Запорізька областьзерноокупація
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