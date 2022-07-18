Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Запорожской области оккупанты украли 20 элеваторов – ССО

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 июля 2022, 20:10
иллюстративное фото Pixabay

На оккупированной территории Запорожской области россияне украли 20 элеваторов с зерном, владельцы которых не согласились с ними сотрудничать.

Источник: Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ

Дословно: "Россияне продолжают воровать украинское зерно, для этого они национализируют элеваторы.

Так, в Запорожской области оккупанты создали "Государственная зерновая компания", на чей баланс оформили 20 элеваторов. По факту эти элеваторы они украли, потому что их настоящие владельцы не согласились с ними сотрудничать".

Детали: Как отмечает Центр, россияне в большинстве предлагают фермерам два варианта: либо продать зерно по фиксированной стоимости за тонну, при этом определенная цена в разы меньше рыночной, либо отдать хозяйство.

С такой тактикой оккупанты только из Запорожской области ежемесячно вывозят до 100 тысяч тонн. В основном зерно идет в Египет, Турцию и страны ближнего востока.

Читайте также: Оккупанты воруют украинское зерно: поименный список мародеров

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожская областьзернооккупация
Главное сегодня

В США прокомментировали отстранение Венедиктовой и отстранение от должности Баканова

фотоЗеленская прибыла в США: встретилась с Блинкеном и выступит перед Конгрессом

Зеленский анонсирует увольнение 28 чиновников СБУ

Залужный: Нам удалось стабилизировать ситуацию, помогли HIMARS

9 оккупантов с ЗАЭС госпитализированы с ранениями, есть погибшие – мэр Энергодара

фотоЭкс-начальника крымского СБУ отправили под арест

Все новости...
Запорожская область
РФ назначила своего чиновника "главой правительства" оккупированной Запорожской области
В Запорожье слышали серию взрывов, загорелись поля – обладминистрация
В Мариуполе заметили колонну техники РФ, которая двигалась в сторону Запорожской области – советник мэра
Последние новости
05:00
Одесская область: Из-за российской атаки пострадали шестеро
04:16
ISW: Сейчас Россия сосредотачивается на захвате Северска и Бахмута
03:30
Херсонщина: ВСУ ударили по российским складам боеприпасов
02:38
Fitch снизил рейтинг Беларуси до "ограниченного дефолта"
01:46
Штаты пригрозили санкциями Ирану, если он вздумает предоставить России боевые беспилотники
01:00
обновлено, фотоРоссияне ударили ракетами по Одесской области, есть раненые
00:34
Правительство Джонсона пережило вотум недоверия
23:51
фотоСумщина: россияне выпустили более 150 мин и снарядов, есть раненые
23:31
В США прокомментировали отстранение Венедиктовой и отстранение от должности Баканова
23:30
СМИ выяснили, кто окажется в новом санкционном списке ЕС
Все новости...