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В Запорожской области оккупанты украли 20 элеваторов – ССО

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 июля 2022, 20:10
В Запорожской области оккупанты украли 20 элеваторов – ССО
иллюстративное фото Pixabay

На оккупированной территории Запорожской области россияне украли 20 элеваторов с зерном, владельцы которых не согласились с ними сотрудничать.

Источник: Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ

Дословно: "Россияне продолжают воровать украинское зерно, для этого они национализируют элеваторы.

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Так, в Запорожской области оккупанты создали "Государственная зерновая компания", на чей баланс оформили 20 элеваторов. По факту эти элеваторы они украли, потому что их настоящие владельцы не согласились с ними сотрудничать".

Детали: Как отмечает Центр, россияне в большинстве предлагают фермерам два варианта: либо продать зерно по фиксированной стоимости за тонну, при этом определенная цена в разы меньше рыночной, либо отдать хозяйство.

С такой тактикой оккупанты только из Запорожской области ежемесячно вывозят до 100 тысяч тонн. В основном зерно идет в Египет, Турцию и страны ближнего востока.

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Темы: Запорожская областьзернооккупация
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