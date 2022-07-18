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Президентка Словаччини дозволила чотирьом громадянам воювати проти РФ в Україні

"Європейська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 20:24
Президентка Словаччини дозволила чотирьом громадянам воювати проти РФ в Україні
ЗУЗАНА ЧАПУТОВА, ФОТО GETTY IMAGES

Президентка Словаччини Зузана Чапутова надала чотирьом громадянам країни дозвіл воювати проти Росії на боці України.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив речник президентки Словаччини Мартін Стріжінец в інтерв’ю dpa.

"У цих чотирьох випадках пані президент дотримувалася рекомендацій трьох міністерств: внутрішніх справ, оборони та закордонних справ", - сказав Стріжінец

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В цілому громадяни Словаччини не мають права служити в іноземній армії. Однак виняток може бути надано індивідуально за запитом. В той же час необхідні адміністративні кроки можуть зайняти кілька тижнів або навіть місяців.

Ще шістьом заявникам було відмовлено у дозволі, сказав речник президентки Словаччини.

Словаччина є одним з ключових партнерів українського уряду. Словацька армія серед іншого озброєння передала Києву єдиний зенітно-ракетний комплекс, а також готується передати свої радянські винищувачі МіГ-29.

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Теми: Словаччинавійна
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