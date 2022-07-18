Президентка Словаччини дозволила чотирьом громадянам воювати проти РФ в Україні

Президентка Словаччини Зузана Чапутова надала чотирьом громадянам країни дозвіл воювати проти Росії на боці України.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив речник президентки Словаччини Мартін Стріжінец в інтерв’ю dpa.

"У цих чотирьох випадках пані президент дотримувалася рекомендацій трьох міністерств: внутрішніх справ, оборони та закордонних справ", - сказав Стріжінец

В цілому громадяни Словаччини не мають права служити в іноземній армії. Однак виняток може бути надано індивідуально за запитом. В той же час необхідні адміністративні кроки можуть зайняти кілька тижнів або навіть місяців.

Ще шістьом заявникам було відмовлено у дозволі, сказав речник президентки Словаччини.

Словаччина є одним з ключових партнерів українського уряду. Словацька армія серед іншого озброєння передала Києву єдиний зенітно-ракетний комплекс, а також готується передати свої радянські винищувачі МіГ-29.