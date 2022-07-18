Президент Словакии разрешила четырем гражданам воевать против РФ в Украине

Президент Словакии Зузана Чапутова предоставила четырём гражданам страны разрешение воевать против России на стороне Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил спикер президентки Словакии Мартин Стрижинец в интервью dpa.

"В этих четырех случаях госпожа президент придерживалась рекомендаций трех министерств: внутренних дел, обороны и иностранных дел", - сказал Стрижинец

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В целом, граждане Словакии не имеют права служить в иностранной армии. Однако исключение может быть предоставлено индивидуально по запросу. В то же время необходимые административные шаги могут занять несколько недель или даже месяцев.

Еще шестерым заявителям было отказано в разрешении, сказал представитель президента Словакии.

Словакия является одним из ключевых партнеров украинского правительства. Словацкая армия среди прочего вооружения передала Киеву единый зенитно-ракетный комплекс, а также готовится передать свои советские истребители МиГ-29.