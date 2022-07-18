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Президент Словакии разрешила четырем гражданам воевать против РФ в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 20:24
ЗУЗАНА ЧАПУТОВА, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Словакии Зузана Чапутова предоставила четырём гражданам страны разрешение воевать против России на стороне Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил спикер президентки Словакии Мартин Стрижинец в интервью dpa.

"В этих четырех случаях госпожа президент придерживалась рекомендаций трех министерств: внутренних дел, обороны и иностранных дел", - сказал Стрижинец

В целом, граждане Словакии не имеют права служить в иностранной армии. Однако исключение может быть предоставлено индивидуально по запросу. В то же время необходимые административные шаги могут занять несколько недель или даже месяцев.

Еще шестерым заявителям было отказано в разрешении, сказал представитель президента Словакии.

Словакия является одним из ключевых партнеров украинского правительства. Словацкая армия среди прочего вооружения передала Киеву единый зенитно-ракетный комплекс, а также готовится передать свои советские истребители МиГ-29.

Темы: Словакиявойна
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