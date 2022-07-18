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Ексначальника кримського СБУ відправили під арешт

Євген КізіловПонеділок, 18 липня 2022, 20:38
Олег Кулініч, фото ДБР

Суд арештував колишнього начальника управління Служби безпеки України в Криму і чинного працівника СБУ Олега Кулініча, якого підозрюють у співпраці зі спецслужбами Росії.

Джерело: Державне бюро розслідувань у Telegram

Деталі: Відомство не називає ім'я арештованого, але деталі справи свідчать про те, що це Олег Кулініч.

За даними ДБР, Кулініч і досі є чинним співробітником СБУ.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 вересня без можливості внесення застави.

Кулініча підозрюють за трьома статтями:

- ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

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- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

- ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Передісторія:

  • 16 липня "Українська правда" дізналася, що силовики затримали Кулініча.
  • Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели спільну спеціальну операцію, в результаті якої викрили та затримали зрадника.
  • Слідство встановило, що Кулініч співпрацював з представниками спецслужб РФ. Серед іншого він передавав їм розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, інформації, що становить державну таємницю.
  • Також задокументована участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Дії угруповання завдавали шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави.

Довідково: Кулініч Олег Миколайович був призначений начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим у жовтні 2020 року.

У березні 2022 року Зеленський звільнив його з цієї посади.

Теми: СБУарештКрим
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