Ексначальника кримського СБУ відправили під арешт
Суд арештував колишнього начальника управління Служби безпеки України в Криму і чинного працівника СБУ Олега Кулініча, якого підозрюють у співпраці зі спецслужбами Росії.
Джерело: Державне бюро розслідувань у Telegram
Деталі: Відомство не називає ім'я арештованого, але деталі справи свідчать про те, що це Олег Кулініч.
За даними ДБР, Кулініч і досі є чинним співробітником СБУ.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 вересня без можливості внесення застави.
Кулініча підозрюють за трьома статтями:
- ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).
Передісторія:
- 16 липня "Українська правда" дізналася, що силовики затримали Кулініча.
- Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели спільну спеціальну операцію, в результаті якої викрили та затримали зрадника.
- Слідство встановило, що Кулініч співпрацював з представниками спецслужб РФ. Серед іншого він передавав їм розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, інформації, що становить державну таємницю.
- Також задокументована участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Дії угруповання завдавали шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави.
Довідково: Кулініч Олег Миколайович був призначений начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим у жовтні 2020 року.
У березні 2022 року Зеленський звільнив його з цієї посади.