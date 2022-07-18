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Экс-начальника крымского СБУ отправили под арест

Евгений КизиловПонедельник, 18 июля 2022, 20:38
Олег Кулинич, фото ГБР

Суд арестовал бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Крыму и действующего работника СБУ Олега Кулинича, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами России.

Источник: Государственное бюро расследований в Telegram

Детали: Ведомство не называет имя арестованного, но детали дела свидетельствуют о том, что это - Олег Кулинич.

По данным ДБР, Кулинич до сих пор является действующим сотрудником СБУ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября без возможности внесения залога.

Кулинича подозревают по трем статьям:

– ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

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– ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

– ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

Предыстория:

  • 16 июля "Украинская правда" узнала, что силовики задержали Кулинича.
  • Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели совместную спецоперацию, в результате которой разоблачили и задержали предателя.
  • Следствие установило, что Кулинич сотрудничал с представителями спецслужб РФ. Среди прочего, он передавал им разведывательную информацию против Украины. В частности, информацию, составляющую государственную тайну.
  • Также задокументировано участие фигуранта в деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины. Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства.

Справка: Кулинич Олег Николаевич был назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым в октябре 2020 года.

В марте 2022 года Зеленский уволил его с этой должности.

Темы: СБУарестКрым
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