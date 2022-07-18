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Резніков пообіцяв "дуже хороші новини" після розмови з главою Пентагону

"Європейська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 21:55
Ллойд Остін і Олексій Резніков, фото Getty Images

Міністр оборони Олексій Резніков у понеділок повідомив про телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном і анонсував "дуже хороші новини" зі США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я обговорив з нашим чудовим другом Ллойдом Дж. Остіном III майбутню зустріч у межах "Рамштайн": ми узгодили порядок денний, поділилися інформацією щодо контролю над зброєю, що надходить до України, тощо. Також, глава Пентагону має дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше", – написав Резніков у Twitter.

Минулого тижня в Міністерстві оборони США повідомили, що наступна, четверта зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться 20 липня в онлайн-форматі.

Нагадаємо, попередня зустріч формату "Рамштайн" (за назвою бази ВПС США у Німеччині, де відбулася найперша зустріч) проходила 15 червня у Брюсселі за особистої присутності учасників, у ній взяли участь представники оборонних відомств майже 50 країн.

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Теми: РезніковСШАзброя
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