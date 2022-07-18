Резніков пообіцяв "дуже хороші новини" після розмови з главою Пентагону

Міністр оборони Олексій Резніков у понеділок повідомив про телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном і анонсував "дуже хороші новини" зі США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я обговорив з нашим чудовим другом Ллойдом Дж. Остіном III майбутню зустріч у межах "Рамштайн": ми узгодили порядок денний, поділилися інформацією щодо контролю над зброєю, що надходить до України, тощо. Також, глава Пентагону має дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше", – написав Резніков у Twitter.

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I discussed with our great friend Lloyd J. Austin III the upcoming meeting within the framework of #Ramstein: we agreed on the agenda, shared information on the control of arms arriving to 🇺🇦 etc. Also, @SecDef has some very good news, but details will come a little later pic.twitter.com/J3grbGZzV3 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 18, 2022

Минулого тижня в Міністерстві оборони США повідомили, що наступна, четверта зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться 20 липня в онлайн-форматі.

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Нагадаємо, попередня зустріч формату "Рамштайн" (за назвою бази ВПС США у Німеччині, де відбулася найперша зустріч) проходила 15 червня у Брюсселі за особистої присутності учасників, у ній взяли участь представники оборонних відомств майже 50 країн.

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