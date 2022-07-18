Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Резников пообещал "очень хорошие новости" после разговора с главой Пентагона

"Европейская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 21:55
Ллойд Остин и алексей резников, фото Getty Images

Министр обороны Алексей Резников в понедельник сообщил о телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином и анонсировал "очень хорошие новости" из США.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я обсудил с нашим замечательным другом Ллойдом Дж. Остином III предстоящую встречу в рамках "Рамштайн": мы согласовали повестку дня, поделились информацией о контроле над поступающим в Украину оружием и т.д. Также, глава Пентагона имеет очень хорошие новости, но детали будут чуть позже", – написал Резников в Twitter.

На прошлой неделе в Министерстве обороны США сообщили, что следующая, четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины состоится 20 июля в онлайн-формате.

Напомним, предыдущая встреча формата "Рамштайн" (по названию базы ВВС США в Германии, где состоялась первая встреча) проходила 15 июня в Брюсселе при личном присутствии участников, в ней приняли участие представители оборонных ведомств почти 50 стран.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Больше и быстрее: изменит ли "Рамштайн-3" подходы Запада к помощи Украине.

Темы: РезниковСШАоружие
Главное сегодня

В США прокомментировали отстранение Венедиктовой и отстранение от должности Баканова

фотоЗеленская прибыла в США: встретилась с Блинкеном и выступит перед Конгрессом

Зеленский анонсирует увольнение 28 чиновников СБУ

Залужный: Нам удалось стабилизировать ситуацию, помогли HIMARS

9 оккупантов с ЗАЭС госпитализированы с ранениями, есть погибшие – мэр Энергодара

фотоЭкс-начальника крымского СБУ отправили под арест

Все новости...
Резников
HIMARS'ы затягивают оперативную паузу и позволяют нам лучше вооружиться – главное о войне за неделю
В Украину прибыли М270, будет хорошая компания HIMARS – Резников
Резников опроверг контрабанду западного оружия из Украины и пообещал лучший контроль
Последние новости
07:09
Генштаб: Россия бросает в самые рисковые атаки представителей нацменьшинств, там растет недовольство
06:00
В поселке Харьковской области россияне оборудовали морг для своих военных
05:00
Одесская область: Из-за российской атаки пострадали шестеро
04:16
ISW: Сейчас Россия сосредотачивается на захвате Северска и Бахмута
03:30
Херсонщина: ВСУ ударили по российским складам боеприпасов
02:38
Fitch снизил рейтинг Беларуси до "ограниченного дефолта"
01:46
Штаты пригрозили санкциями Ирану, если он вздумает предоставить России боевые беспилотники
01:00
обновлено, фотоРоссияне ударили ракетами по Одесской области, есть раненые
00:34
Правительство Джонсона пережило вотум недоверия
23:51
фотоСумщина: россияне выпустили более 150 мин и снарядов, есть раненые
Все новости...