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Резников пообещал "очень хорошие новости" после разговора с главой Пентагона

"Европейская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 21:55
Резников пообещал очень хорошие новости после разговора с главой Пентагона
Ллойд Остин и алексей резников, фото Getty Images

Министр обороны Алексей Резников в понедельник сообщил о телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином и анонсировал "очень хорошие новости" из США.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я обсудил с нашим замечательным другом Ллойдом Дж. Остином III предстоящую встречу в рамках "Рамштайн": мы согласовали повестку дня, поделились информацией о контроле над поступающим в Украину оружием и т.д. Также, глава Пентагона имеет очень хорошие новости, но детали будут чуть позже", – написал Резников в Twitter.

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На прошлой неделе в Министерстве обороны США сообщили, что следующая, четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины состоится 20 июля в онлайн-формате.

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Напомним, предыдущая встреча формата "Рамштайн" (по названию базы ВВС США в Германии, где состоялась первая встреча) проходила 15 июня в Брюсселе при личном присутствии участников, в ней приняли участие представители оборонных ведомств почти 50 стран.

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Темы: РезниковСШАоружие
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