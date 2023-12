Резников пообещал "очень хорошие новости" после разговора с главой Пентагона

Министр обороны Алексей Резников в понедельник сообщил о телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином и анонсировал "очень хорошие новости" из США.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я обсудил с нашим замечательным другом Ллойдом Дж. Остином III предстоящую встречу в рамках "Рамштайн": мы согласовали повестку дня, поделились информацией о контроле над поступающим в Украину оружием и т.д. Также, глава Пентагона имеет очень хорошие новости, но детали будут чуть позже", – написал Резников в Twitter.

I discussed with our great friend Lloyd J. Austin III the upcoming meeting within the framework of #Ramstein: we agreed on the agenda, shared information on the control of arms arriving to 🇺🇦 etc. Also, @SecDef has some very good news, but details will come a little later pic.twitter.com/J3grbGZzV3