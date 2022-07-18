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Зеленська прибула до США: зустрілася з Блінкеном і виступить перед Конгресом

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 липня 2022, 23:14
Зеленська прибула до США: зустрілася з Блінкеном і виступить перед Конгресом
Зеленська і Блінкен у США 18 липня, фото з Facebook першої леді

Дружина президента України Олена Зеленська в рамках візиту до США зустрілася з держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Джерело: Зеленська у Facebook, речник Держдепу США Нед Прайс, якого цитує АР

Дослівно Зеленська: "Я тут (у США – ред.) на запрошення першої леді Джилл Байден. Вона відвідала Україну в травні, щоб особисто побачити й поспілкуватися з тими, хто через війну втратив дім, близьких.

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Тепер моя черга говорити у США про українські потреби в нашому спротиві та боротьбі з агресором".

Деталі: Зеленська повідомила, що вже зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Зеленська і Блінкен у США 18 липня, фото з Facebook першої леді
Зеленська і Блінкен у США 18 липня, фото з Facebook першої леді

"Його позиція щодо того, що, цитую: "суверенна, незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін", залишається незмінною", - зазначила вона.

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Зеленська у США 18 липня, фото з її з Facebook
Зеленська у США 18 липня, фото з її з Facebook

Разом з тим, речник Держдепу Нед Прайс заявив, що Блінкен запевнив Зеленську у прихильності США Україні. Він також відзначив її роботу з цивільними особами, постраждалими від війни.

"Державний департамент оголосив, а потім скасував заплановану коротку появу Блінкена та Зеленської перед фотографами. Стримане прибуття свідчить про те, що Зеленська приїхала не як офіційний представник уряду свого чоловіка, президента Володимира Зеленського", - пише АР.

Видання повідомляє, що у вівторок Зеленська має зустрітися з дружиною президента США Джилл Байден, а в середу – виступити перед законодавцями в залі Конгресу в Капітолії.

Виданню не вдалося отримати відповідь українських офіційних осіб щодо графіку візиту Зеленської до США.

Теми: СШАперша леді
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