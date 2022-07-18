Зеленская прибыла в США: встретилась с Блинкеном и выступит перед Конгрессом
Супруга президента Украины Елена Зеленская в рамках визита в США встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном.
Источник: Зеленская в Facebook, представитель Госдепа США Нед Прайс, которого цитирует АР
Дословно Зеленская: "Я здесь (в США – ред.) по приглашению первой леди Джилл Байден. Она посетила Украину в мае, чтобы лично увидеть и пообщаться с теми, кто из-за войны потерял дом, близких.
Теперь мой черед говорить в США об украинских потребностях в нашем сопротивлении и борьбе с агрессором".
Детали: Зеленская сообщила, что уже встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Его позиция относительно того, что цитирую: "суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин", остается неизменной", - отметила она.
Вместе с тем, представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Блинкен заверил Зеленскую в приверженности США Украине. Он также отметил ее работу с гражданскими лицами, пострадавшими от войны.
"Государственный департамент объявил, а затем отменил запланированное короткое появление Блинкена и Зеленской перед фотографами. Сдержанное прибытие свидетельствует о том, что Зеленская приехала не как официальный представитель правительства своего мужа президента Владимира Зеленского", - пишет АР.
Издание сообщает, что во вторник Зеленская должна встретиться с супругой президента США Джилл Байден, а в среду – выступить перед законодателями в зале Конгресса в Капитолии.
Изданию не удалось получить ответ украинских официальных лиц о графике визита Зеленской в США.