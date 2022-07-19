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Одещина: Через російську атаку постраждали шестеро

Вівторок, 19 липня 2022, 05:00
ФОТО: t.me/dumskaya_net

Шестеро людей, зокрема дитина, постраждали внаслідок російського ракетного удару по Одещині.

Джерело: спікер Одеської ОВА Сергій Братчук

Деталі: Уночі росіяни випустили по Одещині   7 крилатих ракет типу "Калібр"  з акваторії Чорного моря – одна була збита ППО, решта шість влучили по селу. Зайнялася пожежа на площі 300 кв.м, але наразі вона ліквідована.

Дослівно: "Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння  3 приватних будинків і 2 надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури".

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Теми: Одеська областьвійнаРосія
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