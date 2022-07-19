Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Одесская область: Из-за российской атаки пострадали шестеро

Вторник, 19 июля 2022, 05:00
Одесская область: Из-за российской атаки пострадали шестеро
ФОТО: t.me/dumskaya_net

Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в результате российского ракетного удара по Одесской области.

Источник: спикер Одесской ОВА Сергей Братчук

Детали: Ночью россияне выпустили по Одесской области 7 крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря – одна была сбита ПВО, остальные шесть попали по селу. Разгорелся пожар на площади 300 кв.м, но сейчас он ликвидирован.

Реклама:

Дословно: "В результате попадания произошло разрушение и возгорание 3 частных домов и 2 дворовых сооружений. Повреждения получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры".

Темы: Одесская областьвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Одесская область
В сторону юга Одесчины движется очередная группа "Шахедов" - Воздушные силы
Взятку за установку солнечной батареи на крыше колонии требовали с иностранца в Одесской области
Одесская область: ночью над морем сбили 8 ракет
Последние новости
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
Все новости...
Реклама: