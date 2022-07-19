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Одесская область: Из-за российской атаки пострадали шестеро

Вторник, 19 июля 2022, 05:00
ФОТО: t.me/dumskaya_net

Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в результате российского ракетного удара по Одесской области.

Источник: спикер Одесской ОВА Сергей Братчук

Детали: Ночью россияне выпустили по Одесской области 7 крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря – одна была сбита ПВО, остальные шесть попали по селу. Разгорелся пожар на площади 300 кв.м, но сейчас он ликвидирован.

Дословно: "В результате попадания произошло разрушение и возгорание 3 частных домов и 2 дворовых сооружений. Повреждения получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры".

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Темы: Одесская областьвойнаРосcия
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