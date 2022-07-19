В селищі на Харківщині росіяни обладнали морг для своїх військових
Вівторок, 19 липня 2022, 06:00
У тимчасово окупованому селищі Борова (Харківська область) росіяни обладнали морг, куди звозять своїх своїх військових.
Джерело: Борівська селищна рада
Дослівно: "На території одного з сільськогосподарських підприємств Борової окупанти облаштували морг, куди звозять трупи своїх військових".
Деталі: Зазначається, що кількість трупів постійно росте, оскільки росіяни щодня втрачають своїх солдат в боях як у сусідніх Луганській і Донецькій областях, так і в тилу захоплених територій.
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