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В селищі на Харківщині росіяни обладнали морг для своїх військових

Анастасія КалатурВівторок, 19 липня 2022, 06:00
В селищі на Харківщині росіяни обладнали морг для своїх військових
ФОТО: GETTY

У тимчасово окупованому селищі Борова (Харківська область) росіяни обладнали морг, куди звозять своїх своїх військових.

Джерело: Борівська селищна  рада

Дослівно: "На території одного з сільськогосподарських підприємств Борової окупанти облаштували морг, куди звозять трупи своїх військових".

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Деталі: Зазначається, що кількість трупів постійно росте, оскільки росіяни щодня втрачають своїх солдат в боях як у сусідніх Луганській і Донецькій областях, так і в тилу захоплених територій.

Теми: Харківська областьРосіявійна
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