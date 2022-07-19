Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В селищі на Харківщині росіяни обладнали морг для своїх військових

Анастасія КалатурВівторок, 19 липня 2022, 06:00
ФОТО: GETTY

У тимчасово окупованому селищі Борова (Харківська область) росіяни обладнали морг, куди звозять своїх своїх військових.

Джерело: Борівська селищна  рада

Дослівно: "На території одного з сільськогосподарських підприємств Борової окупанти облаштували морг, куди звозять трупи своїх військових".

Деталі: Зазначається, що кількість трупів постійно росте, оскільки росіяни щодня втрачають своїх солдат в боях як у сусідніх Луганській і Донецькій областях, так і в тилу захоплених територій.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьРосіявійна
Головне сьогодні

Є дві кандидатури на посаду генпрокурора – джерела 

Росіяни вдарили по центру Краматорська, є жертви

доповненоРада звільнила Венедіктову

Україна повернула ще 45 тіл загиблих захисників

Новою міністеркою соцполітики стала людина з Офісу президента

Рада звільнила Баканова

Усі новини...
Харківська область
Прокуратура показала наслідки ворожих обстрілів Харківщини: є загиблі та поранені
Окупанти вдарили по Харкову: пошкодили 2 багатоповерхівки, обійшлося без жертв
Окупанти обстріляли селище на Харківщині, є загиблий
Останні новини
16:06
У Росії заявили, що у них будуть більш жорсткі вимоги на переговорах із Києвом
16:01
відеоСБУ показала, як окупанти захоплювали Чорнобильську АЕС
15:55
Суд у Лондоні дозволив Авену витрачати гроші із заморожених рахунків на "основні потреби"
15:52
У фільтраційних центрах Маріуполя утримують понад 10 тисяч людей - мер
15:26
У Британії зафіксували найвищу в історії спостережень температуру
15:25
"Інноваційний" вагонобудівний завод у Росії продовжив тримісячний простій
15:21
Постраждалих від обстрілів українських дітей відправлятимуть на протезування в США
15:20
Окупанти вдарили по Слов’янську: під завалами люди, є поранені
15:08
Кім виклав інструкцію, як здавати корегувальників вогню
15:07
Через надзвичайну щільність ворожого вогню на Луганщині неможливо порахувати вбитих
Усі новини...