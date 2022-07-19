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В поселке Харьковской области россияне оборудовали морг для своих военных

Анастасия КалатурВторник, 19 июля 2022, 06:00
ФОТО: GETTY

Во временно оккупированном поселке Боровая (Харьковская область) россияне оборудовали морг, куда свозят своих военных.

Источник: Боровский поселковый совет

Дословно: "На территории одного из сельскохозяйственных предприятий Боровой оккупанты обустроили морг, куда свозят трупы своих военных".

Детали: Отмечается, что количество трупов постоянно растет, поскольку россияне ежедневно теряют своих солдат в боях как в соседних Луганской и Донецкой областях, так и в тылу захваченных территорий.

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Темы: Харьковская областьРосcиявойна
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