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Російські загарбники вдарили по Нікополю з "Градів": 40 "прильотів"

Олена РощінаВівторок, 19 липня 2022, 07:51

Російські військові вдарили з ракетних систем залпового вогню "Град" по місту Нікополь, по будинках та річковому порту, на двох підприємствах виникли пожежі.

Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул і голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук

Пряма мова Вілкула: "У Криворізькому районі ворог уночі обстріляв прикордонні території Зеленодольської громади. Без втрат.

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У Нікопольському районі окупанти знову вдарили з РСЗВ "Град" по м. Нікополь. Близько 40 "прильотів" по ​​приватних будинках, портах, двох промислових підприємствах. Пожежі, що виникли на підприємствах, ліквідовані. Є інші руйнування, але без жертв".

Деталі: Лукашук також повідомив, що ворог у понеділок ввечері поцілив по порту і двох промислових підприємствах у Нікополі, але внаслідок атаки пошкоджено також житловий будинок, господарчу споруду й електромережі.

Він також зазначив, що у Нікопольському районі тривога тривала близько 19 годин: "Такого ще не було ніколи". 

ВІДЕО ДНЯ

Відбій тривоги в м. Нікополь та Нікопольській територіальній громаді оголосили о 07:22, тривога тривала 18 годин і 44 хвилини. 

Цьому передувало: Раніше президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що російські окупанти встановлюють ракетні комплекси на території Запорізької АЕС, із яких обстрілюють Нікополь.

Теми: війнаНікопольДніпропетровська область
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