Российские захватчики ударили по Никополю из "Градов": 40 "прилетов"

Российские военные ударили из ракетных систем залпового огня "Град" по городу Никополь, по домам и речному порту, на двух предприятиях возникли пожары.

Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук

Прямая речь Вилкула: "В Криворожском районе враг ночью обстрелял приграничные территории Зеленодольской громады. Без потерь.

В Никопольском районе оккупанты опять ударили из РСЗО "Град" по г. Никополь. Около 40 "прилетов" по частным домам, порту, двум промышленным предприятиям. Возникшие на предприятиях пожары ликвидированы. Есть другие разрушения, но без жертв".

Детали: Лукашук также сообщил, что враг в понедельник вечером попал по порту и двум промышленным предприятиям в Никополе, но в результате атаки поврежден также жилой дом, хозяйственное сооружение и электросети.

Он также отметил, что в Никопольском районе тревога длилась около 19 часов: "Такого еще не было никогда"

Отбой тревоги в г. Никополь и Никопольском территориальном обществе объявили в 07:22, тревога длилась 18 часов и 44 минуты.

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Этому предшествовало: Ранее президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что российские оккупанты устанавливают ракетные комплексы на территории Запорожской АЭС, из которых обстреливают Никополь.