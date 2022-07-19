Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские захватчики ударили по Никополю из "Градов": 40 "прилетов"

Елена РощинаВторник, 19 июля 2022, 07:51

Российские военные ударили из ракетных систем залпового огня "Град" по городу Никополь, по домам и речному порту, на двух предприятиях возникли пожары.

Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук

Прямая речь Вилкула: "В Криворожском районе враг ночью обстрелял приграничные территории Зеленодольской громады. Без потерь.

В Никопольском районе оккупанты опять ударили из РСЗО  "Град" по г. Никополь. Около 40 "прилетов" по частным домам, порту, двум промышленным предприятиям. Возникшие на предприятиях пожары ликвидированы. Есть другие разрушения, но без жертв".

Детали: Лукашук также сообщил, что враг в понедельник вечером попал по порту и двум промышленным предприятиям в Никополе, но в результате атаки поврежден также жилой дом, хозяйственное сооружение и электросети.

Он также отметил, что в Никопольском районе тревога длилась около 19 часов: "Такого еще не было никогда"

Отбой тревоги в г. Никополь и Никопольском территориальном обществе объявили в 07:22, тревога длилась 18 часов и 44 минуты.

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: Ранее президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что российские оккупанты устанавливают ракетные комплексы на территории Запорожской АЭС, из которых обстреливают Никополь.

Темы: войнаНикопольДнепропетровская область
Главное сегодня

Венедиктову переведут в дипломаты – Арахамия

Есть две кандидатуры на должность генпрокурора – источники

Россияне ударили по центру Краматорска, есть жертвы

дополнено Рада уволила Венедиктову

Украина вернула еще 45 тел погибших защитников

Новым министром соцполитики стал человек из Офиса президента

Все новости...
война
Защитники уже уничтожили 38 550 оккупантов и 1 691 вражеский танк
Хроника важных событий 146 военного дня. ОНЛАЙН
Луганщина: россияне атаковали на 4 направлениях – Гайдай
Последние новости
17:44
Правительство одобрило привлечение очередного гранта от США на 4,5 миллиарда долларов
17:43
На должность Джонсона уже претендуют Сунак, Мордонт и Трасс
17:39
Оккупанты похитили трех работников ЗАЭС
17:34
В Киеве врачей двух клиник будут судить за смерть пациентки
17:14
"Литовские железные дороги" начали перевозку нефтепродуктов для Украины в обход Беларуси
17:11
В Барселоне стартует выставка украинских художников, средства с которой пойдут на ВСУ
17:01
РЖД ноет о "безосновательности" санкций: просит ЕС отменить ограничения
17:01
аудиоСказали, что отвезут домой, а отправили в Украину: новый перехват разговора оккупантов
16:54
Возникли проблемы: украинским выпускникам во Вроцлаве не удалось составить НМТ
16:46
видеоСпецназовцы Нацгвардии и десантники уничтожили группу россиян под Славянском
Все новости...