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Луганщина: росіяни атакували на 4 напрямках – Гайдай

Ірина БалачукВівторок, 19 липня 2022, 08:28
Наслідки російських обстрілів на Луганщині. ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ

Російські окупанти продовжують масово обстрілювати невелику частину Луганської області, де тримають оборону ЗСУ, окупанти наступали на 4 напрямках, але майже всюди їхні атаки відбили.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Протягом дня росіяни одночасно намагалися вести штурм за чотирма напрямками. Верхньокам’янське атакували і з боку нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки. Звідти ж хотіли просунутися в бік Донеччини. Намагалися покращити своє положення поблизу Білогорівки. Багато де наступ вдалося призупинити, подекуди бойові дії тривають. По Верхньокам’янському ворог завдав ще й авіаудару".

Деталі: За словами голови ОВА, 18 липня окупанти продовжували масово обстрілювати з авіації, артилерії та наносити ракетні удари по тій частині Луганщини, де ЗСУ тримають оборону. 

 
Наслідки російських обстрілів на Луганщині
Фото з Telegram гайдая 

Зокрема, по населених пунктах на межі двох областей ворог завдав 4 ракетні та 2 авіаудари, 11 разів обстрілював мирні помешкання з артилерії.

Водночас Гайдай зазначив, що "навіть у другої армії світу (не)людський ресурс обмежений", бо на окупованих територіях уже мобілізують навіть ув’язнених за кримінальними статтями.

Теми: Луганська областьвійна
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