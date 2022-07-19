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Луганщина: россияне атаковали на 4 направлениях – Гайдай

Ирина БалачукВторник, 19 июля 2022, 08:28
Последствия российских обстрелов в Луганской области. ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ

Российские оккупанты продолжают массово обстреливать небольшую часть Луганской области, где держат оборону ВСУ, оккупанты наступали на 4 направлениях, но почти повсюду их атаки отбили.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "В течение дня россияне одновременно пытались вести штурм по четырем направлениям. Верхнекаменское атаковали и со стороны нефтеперерабатывающего завода, и с района Золотаровки. Оттуда хотели продвинуться в сторону Донетчины. Пытались улучшить свое положение вблизи Белогоровки. Многие наступление удалось приостановить, кое-где боевые действия продолжаются. По Верхнекаменскому враг нанес еще и авиаудар".

Детали: По словам главы ОВА, 18 июля оккупанты продолжали массово обстреливать из авиации, артиллерии и наносить ракетные удары по той части Луганщины, где ВСУ держат оборону. 

 
Последствия российских обстрелов в Луганской области 
Фото из Telegram Гайдая 

В частности, по населенным пунктам на границе двух областей враг нанес 4 ракетных и 2 авиаудара, 11 раз обстреливал мирные дома из артиллерии.

В то же время Гайдай отметил, что "даже у второй армии мира (не)человеческий ресурс ограничен", потому что на оккупированных территориях уже мобилизуют даже заключенных по уголовным статьям.

Темы: Луганская областьвойна
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