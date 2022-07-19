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Українець здобув "бронзу" ЧС зі стрибків у висоту, переживши окупацію на Херсонщині

Вівторок, 19 липня 2022, 09:01

Україна завоювала першу медаль чемпіонату світу з легкої атлетики-2022: "бронзу" здобув стрибун у висоту Андрій Проценко, який представляє Херсонську область.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Це перша медаль України на Чемпіонаті світу й перша медаль у кар'єрі Проценка на Чемпіонаті світу.

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34-річний Проценко упродовж останньої декади є одним із лідерів світових стрибків у висоту, однак лише на ЧС-2022 уперше в кар'єрі пройшов кваліфікацію та вийшов до фіналу. Українець всьоме змагається на світовій першості, але усі попередні рази не долав відбірковий етап.

У кваліфікації Проценко стрибнув 2.30 м – його найкращий результат сезону. 

Уже безпосередньо у фіналі спортсмен, що 40 днів провів в окупації на Херсонщині на початку 2022 року, зміг покращити цей результат.

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Андрій Проценко стартував з висоти 2.19 м, взяв її з другої спроби. Тоді успішно подолав 2.24 м, а найбільші проблеми виникли у нього на планці 2.27 м – її українець взяв лише з третього стрибка.

Він став одним із десяти стрибунів, хто перейшов на висоту 2.30 м, і зміг взяти її з першої спроби.

Цей стрибок дав Проценку певну перевагу за спробами, адже планку 2.30 м взяли лише п'ятеро атлетів, не всі з першої спроби.

Наступна висота 2.33 м – і її Андрій Проценко теж взяв з першої спроби. Лише він та Мутаз Баршим змогли з першого разу підкорити цю планку. З другої спроби її взяв Джанмарко Тамбері, з третьої – кореєць Ву Санхьок.

Планку 2.35 м Проценко не взяв з двох спроб, тоді як Баршим та Санхьок підкорили її. Однак Тамбері усі три свої спроби не використав – як результат обійти українця за спробами йому не вдалося.

Андрій переніс останній стрибок на планку 2.37 м, був близьким, але не взяв її. Відтак, з результатом 2.33 м українець здобув "бронзу" чемпіонату світу.

Сахньок одного разу невдало стрибнув 2.37 м, переніс дві спроби на 2.39 м – теж безуспішно. Він залишився срібним призером світової першості.

Чемпіоном став Мутаз Баршим: катарець із першої спроби взяв усі планки (2.24 м, 2.27 м, 2.30 м, 2.33 м, 2.35 м, 2.37 м). Залишившись наодинці в секторі, Баршим замовив висоту 2.42 м (рекорд чемпіонатів світу), але з першої спроби не взяв її, після чого припинив змагання.

Стрибок у висоту: чоловіки, фінал

  1. Мутаз Баршим (Катар) – 2.37 м
  2. Ву Санхьок (Республіка Корея) – 2.35 м
  3. Андрій Проценко (Україна) – 2.33 м
  4. Джанмарко Тамбері (Італія) – 2.33 м.

Теми: спортХерсонська областьокупаціяУкраїна
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