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Украинец выборол "бронзу" ЧМ по прыжкам в высоту, пережив оккупацию на Херсонщине

Вторник, 19 июля 2022, 09:01

Украина завоевала первую медаль чемпионата мира по легкой атлетике-2022: "бронзу" получил прыгун в высоту Андрей Проценко, который представляет Херсонскую область.

Источник: "Суспільне"

Детали: Это первая медаль Украины на Чемпионате мира и первая медаль в карьере Проценко на Чемпионате мира.

34-летний Проценко на протяжении последней декады является одним из лидеров мировых скачков в высоту, однако только на ЧМ-2022 впервые в карьере прошел квалификацию и вышел в финал. Украинец в седьмой раз соревнуется на мировом первенстве, но все предыдущие разы не преодолевал отборочный этап.

В квалификации Проценко прыгнул 2.30 м – его самый лучший результат сезона.

Уже непосредственно в финале спортсмен, который провел 40 дней в оккупации на Херсонщине в начале 2022 года, смог улучшить этот результат.

Андрей Проценко стартовал с высоты 2.19 м, взял ее со второй попытки. Тогда успешно преодолел 2.24 м, а самые большие проблемы возникли у него на планке 2.27 м – ее украинец взял только с третьего прыжка.

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Он стал одним из десяти прыгунов, которые перешли на высоту 2.30 м, и смог взять ее с первой попытки.

Этот прыжок дал Проценко определенное преимущество по попыткам, ведь планку 2.30 м взяли всего пять атлетов, не все с первой попытки.

Следующая высота 2.33 м – и Андрей Проценко тоже взял с первой попытки. Только он и Мутаз Баршим смогли с первого раза покорить эту планку. Со второй попытки ее взял Джанмарко Тамбери, с третьей – кореец Ву Санхек.

Планку 2.35 м Проценко не взял с двух попыток, тогда как Баршим и Санхек покорили ее. Однако Тамбери все три попытки не использовал – как результат обойти украинца по попыткам ему не удалось.

Андрей перенес последний прыжок на планку 2.37 м, был близок, но не взял ее. Следовательно, с результатом 2.33 м украинец получил "бронзу" чемпионата мира.

Сахнек один раз неудачно прыгнул 2.37 м, перенес две попытки на 2.39 м – тоже безуспешно. Он остался серебряным призером мирового первенства.

Чемпионом стал Мутаз Баршим: катарец с первой попытки взял все планки (2.24 м, 2.27 м, 2.30 м, 2.33 м, 2.35 м, 2.37 м). Оставшись один в секторе, Баршим заказал высоту 2.42 м (рекорд чемпионатов мира), но с первой попытки не взял ее, после чего прекратил соревнования.

Прыжок в высоту – мужчины, финал:

  1. Мутаз Баршим (Катар) – 2.37 м
  2. Ву Санхек (Республика Корея) – 2.35 м
  3. Андрей Проценко (Украина) – 2.33 м
  4. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2.33 м.

Темы: спортХерсонская областьоккупацияУкраина
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