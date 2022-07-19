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На Закарпатті диверсанта засудили до 7 років в’язниці 

"Українська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 11:10
На Закарпатті диверсанта засудили до 7 років в’язниці 
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На Закарпатті засудили до 7 років ув’язнення диверсанта, який у березні публікував у ЗМІ "заклики до вигнання націоналістичних угруповань" та співпрацював з російською ФСБ.

Джерело: Служба безпеки України у Telegram та Офіс генерального прокурора у Telegram

Деталі: СБУ затримала чоловіка в березні цього року за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами для проведення диверсій.

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Дослівно ОГП: "З початком активного наступу військ РФ, обвинувачений погодився підготувати ряд фейкових публікацій у ЗМІ з тиражуванням закликів до вигнання націоналістичних угруповань задля порятунку великих міст, а також критики тих, хто, рятуючись від війни, евакуює свої сім’ї в інші регіони України чи за кордон. 

Крім того, він мав поширювати думку про те, що нібито деструктивні дії української влади призводять до мародерства та загибелі військових".

Деталі: Прокурор довів, що за свою діяльність чоловік регулярно отримував гроші, що надходили на банківський рахунок його співмешканки, яку також засуджено. "Кураторами" диверсанта були співробітники російської ФСБ під прикриттям. Зокрема, правоохоронці викрили весь ланцюг координаторів та керівників. 

ВІДЕО ДНЯ

Чоловіка засуджено за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 109 КК України (Пособництво в діях, вчинених з метою захоплення держвлади). Покарання - 7 років позбавлення волі. 

Що передувало: У березні 2022 року СБУ затримала агента ФСБ РФ, який намагався "насадити" в Україні "руський мір", а раніше шпигував для російської спецслужби за режимом Лукашенка.

Теми: війнаСБУ
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