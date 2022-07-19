Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Закарпатье диверсанта приговорили к 7 годам тюрьмы 

"Украинская правда"Вторник, 19 июля 2022, 11:10
скриншот

В Закарпатье приговорили к 7 годам в тюрьме диверсанта, который в марте публиковал в СМИ "призывы к изгнанию националистических группировок" и сотрудничал с российской ФСБ.

Источник: Служба безопасности Украины в Telegram и Офис генерального прокурора в Telegram

Детали: СБУ задержала мужчину в марте этого года по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами для проведения диверсий.

Дословно ОГП: "С началом активного наступления войск РФ обвиняемый согласился подготовить ряд фейковых публикаций в СМИ с тиражированием призывов к изгнанию националистических группировок ради спасения крупных городов, а также критики тех, кто, спасаясь от войны, эвакуирует свои семьи в другие регионы Украины или за границу.

Кроме того, он должен был распространять мнение о том, что якобы деструктивные действия украинской власти приводят к мародерству и гибели военных".

Детали: Прокурор доказал, что за свою деятельность мужчина регулярно получал деньги, поступавшие на банковский счет его сожительницы, также осужденной. "Кураторами" диверсанта были сотрудники российской ФСБ под прикрытием. В частности, правоохранители разоблачили всю цепочку координаторов и руководителей.

Мужчина осужден по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 109 УК Украины (Пособничество в действиях, совершенных с целью захвата государственной власти). Наказание – 7 лет лишения свободы.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В марте 2022 года СБУ задержала агента ФСБ РФ, который пытался "насадить" в Украине "русский мир", а ранее шпионил для российской спецслужбы по режиму Лукашенко.

Темы: войнаСБУ
Главное сегодня

В Венгрии вдруг заявили, что не против транзита оружия в Украину

ВСУ нанесли оккупантам значительные потери в Донецкой области – сводка Генштаба

Венедиктову переведут в дипломаты – Арахамия

Есть две кандидатуры на должность генпрокурора – источники

Россияне ударили по центру Краматорска, есть жертвы

дополнено Рада уволила Венедиктову

Все новости...
война
Россияне ударили по центру Краматорска, есть жертвы
Украина вернула еще 45 тел погибших защитников
В Херсоне в районе моста раздаются взрывы – СМИ
Последние новости
20:47
фотоВ поездах начали кормить мороженым
20:46
Россияне обстреляли Славянск: есть жертвы
20:45
В Херсонской области сбит российский самолет
20:36
В Киеве создали чат-бот помощи домашним питомцам
20:23
Шесть французских САУ Caesar уже на пути в Украину – глава МИД
20:14
В Мариуполе не будет отопительного сезона, оккупанты все уничтожили – мэр
20:02
Почему устранили Баканова и Венедиктову. Силовая вертикаль Зеленского
19:57
Рада создала комиссию по надзору за поставками оружия в Украину
19:55
Группа отставных военачальников поможет с поставками защитного снаряжения в Украину
19:44
Учреждения без надлежащих бомбоубежищ не смогут начать офлайн-обучение – МВД
Все новости...