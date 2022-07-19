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На Закарпатье диверсанта приговорили к 7 годам тюрьмы 

"Украинская правда"Вторник, 19 июля 2022, 11:10
На Закарпатье диверсанта приговорили к 7 годам тюрьмы 
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В Закарпатье приговорили к 7 годам в тюрьме диверсанта, который в марте публиковал в СМИ "призывы к изгнанию националистических группировок" и сотрудничал с российской ФСБ.

Источник: Служба безопасности Украины в Telegram и Офис генерального прокурора в Telegram

Детали: СБУ задержала мужчину в марте этого года по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами для проведения диверсий.

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Дословно ОГП: "С началом активного наступления войск РФ обвиняемый согласился подготовить ряд фейковых публикаций в СМИ с тиражированием призывов к изгнанию националистических группировок ради спасения крупных городов, а также критики тех, кто, спасаясь от войны, эвакуирует свои семьи в другие регионы Украины или за границу.

Кроме того, он должен был распространять мнение о том, что якобы деструктивные действия украинской власти приводят к мародерству и гибели военных".

Детали: Прокурор доказал, что за свою деятельность мужчина регулярно получал деньги, поступавшие на банковский счет его сожительницы, также осужденной. "Кураторами" диверсанта были сотрудники российской ФСБ под прикрытием. В частности, правоохранители разоблачили всю цепочку координаторов и руководителей.

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Мужчина осужден по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 109 УК Украины (Пособничество в действиях, совершенных с целью захвата государственной власти). Наказание – 7 лет лишения свободы.

Что предшествовало: В марте 2022 года СБУ задержала агента ФСБ РФ, который пытался "насадить" в Украине "русский мир", а ранее шпионил для российской спецслужбы по режиму Лукашенко.

Темы: войнаСБУ
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