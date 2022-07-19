Окупанти накрили вогнем Доннеччину: зруйновано приватні будинки, 2 заводи, ферма
Вівторок, 19 липня 2022, 11:22
Окупанти за добу обстріляли Донеччину 26 разів, били по 9 населеним пунктам з авіації, ракетних установок, "градів" та "ураганів".
Джерело: пресслужба Нацполіції
Деталі: Загарбники били по містах Бахмут, Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Селидове, смт Нью-Йорк, селах Іванівське, Покровське.
У результаті ударів було зруйновано 22 цивільних об’єкти, зокрема, 15 приватних будинків, два заводи, молочна ферма та технікум.
Що було раніше: Внаслідок російського обстрілу Торецька Донецької області 18 липня загинуло 6 людей.
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