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Окупанти накрили вогнем Доннеччину: зруйновано приватні будинки, 2 заводи, ферма

"Українська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 11:22
Окупанти накрили вогнем Доннеччину: зруйновано приватні будинки, 2 заводи, ферма
Фото Нацполіція у Facebook

Окупанти за добу обстріляли Донеччину 26 разів, били по 9 населеним пунктам з авіації, ракетних установок, "градів" та "ураганів".

Джерело: пресслужба Нацполіції

Деталі: Загарбники били по містах Бахмут, Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Селидове,  смт Нью-Йорк, селах Іванівське, Покровське.

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У результаті ударів було зруйновано  22 цивільних об’єкти, зокрема, 15 приватних будинків, два заводи, молочна ферма та технікум.

 

Що було раніше: Внаслідок російського обстрілу Торецька Донецької області 18 липня загинуло 6 людей.

Теми: війнаДонецька область
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