Окупанти накрили вогнем Доннеччину: зруйновано приватні будинки, 2 заводи, ферма

Окупанти за добу обстріляли Донеччину 26 разів, били по 9 населеним пунктам з авіації, ракетних установок, "градів" та "ураганів".

Джерело: пресслужба Нацполіції

Деталі: Загарбники били по містах Бахмут, Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Селидове, смт Нью-Йорк, селах Іванівське, Покровське.

У результаті ударів було зруйновано 22 цивільних об’єкти, зокрема, 15 приватних будинків, два заводи, молочна ферма та технікум.

Що було раніше: Внаслідок російського обстрілу Торецька Донецької області 18 липня загинуло 6 людей.