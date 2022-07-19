Оккупанты накрыли огнем Донетчину: разрушены частные дома, 2 завода, ферма

Оккупанты за сутки обстреляли Донетчину 26 раз, били по 9 населенным пунктам из авиации, ракетных установок, "градов" и "ураганов".

Источник: пресс-служба Нацполиции

Детали: Захватчики били по городам Бахмут, Авдеевка, Краматорск, Константиновка, Соледар, Селидово, пгт Нью-Йорк, селах Ивановское, Покровское.

В результате ударов были разрушены 22 гражданских объекта, в частности, 15 частных домов, два завода, молочная ферма и техникум.

Что предшествовало: В результате российских обстрелов Торецка Донецкой области 18 июля погибли 6 человек.