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Оккупанты накрыли огнем Донетчину: разрушены частные дома, 2 завода, ферма

"Украинская правда"Вторник, 19 июля 2022, 11:22
Оккупанты накрыли огнем Донетчину: разрушены частные дома, 2 завода, ферма
Фото Нацполиция в Facebook

Оккупанты за сутки обстреляли Донетчину 26 раз, били по 9 населенным пунктам из авиации, ракетных установок, "градов" и "ураганов".

Источник: пресс-служба Нацполиции

Детали: Захватчики били по городам Бахмут, Авдеевка, Краматорск, Константиновка, Соледар, Селидово, пгт Нью-Йорк, селах Ивановское, Покровское.

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В результате ударов были разрушены 22 гражданских объекта, в частности, 15 частных домов, два завода, молочная ферма и техникум.

 

Что предшествовало: В результате российских обстрелов Торецка Донецкой области 18 июля погибли 6 человек.

Темы: войнаДонецкая область
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