Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты накрыли огнем Донетчину: разрушены частные дома, 2 завода, ферма

"Украинская правда"Вторник, 19 июля 2022, 11:22
Фото Нацполиция в Facebook

Оккупанты за сутки обстреляли Донетчину 26 раз, били по 9 населенным пунктам из авиации, ракетных установок, "градов" и "ураганов".

Источник: пресс-служба Нацполиции

Детали: Захватчики били по городам Бахмут, Авдеевка, Краматорск, Константиновка, Соледар, Селидово, пгт Нью-Йорк, селах Ивановское, Покровское.

 
 

В результате ударов были разрушены 22 гражданских объекта, в частности, 15 частных домов, два завода, молочная ферма и техникум.

 

Что предшествовало: В результате российских обстрелов Торецка Донецкой области 18 июля погибли 6 человек.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаДонецкая область
Главное сегодня

В Венгрии вдруг заявили, что не против транзита оружия в Украину

ВСУ нанесли оккупантам значительные потери в Донецкой области – сводка Генштаба

Венедиктову переведут в дипломаты – Арахамия

Есть две кандидатуры на должность генпрокурора – источники

Россияне ударили по центру Краматорска, есть жертвы

дополнено Рада уволила Венедиктову

Все новости...
война
Украина вернула еще 45 тел погибших защитников
В Херсоне раздаются взрывы – СМИ
Населенные пункты Киевщины проверили на взрывоопасные предметы – глава ОВА
Последние новости
20:59
Немецкое правительство сократило военную поддержку Украины, несмотря на обещания – Welt
20:47
фотоНе только чай и кофе: в поездах начали кормить мороженым
20:46
Россияне обстреляли Славянск: есть жертвы
20:45
В Херсонской области сбит российский самолет
20:36
В Киеве создали чат-бот помощи домашним питомцам
20:23
Шесть французских САУ Caesar уже на пути в Украину – глава МИД
20:14
В Мариуполе не будет отопительного сезона, оккупанты все уничтожили – мэр
20:02
Почему устранили Баканова и Венедиктову. Силовая вертикаль Зеленского
19:57
Рада создала комиссию по надзору за поставками оружия в Украину
19:55
Группа отставных военачальников поможет с поставками защитного снаряжения в Украину
Все новости...