Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Конкурсна комісія визначилась з новим керівником САП: ним стане Олександр Клименко

"Українська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 11:25
Фото САП

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затвердила результати конкурсу, найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, він має стати новим очільником САП.

Джерело: Hromadske з посиланням на трансляцію засідання комісії, керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін у Telegram

Деталі: Ще 21 грудня 2021-го конкурсна комісія оголосила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк — 229 балів.

Проте конкурсна комісія тричі не могла затвердити результати конкурсу та офіційно оголосити переможця. Лише 19 липня 2022-го результати затвердили. Так, Клименко має стати головою САП, а Синюк — заступником керівника. Документи для призначення передають до Офісу Генпрокурора.

Також комісія звернулась до Офісу Генпрокурора з проханням надати підтвердження, що переможці конкурсу не мають проблем із корупцією та люстрацією.

Однак керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін переконаний, що конкурс з обрання керіника САП ще не завершився.

Він нагадує, що не зважаючи на те, що комісія затвердила формальне рішення про перемогу Клименка у конкурсі, однак призначає керівника сам Генпрокурор або його виконувач обов’язків.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Шабуніна: "Не виключено, що поки офіс Генпрокурора тягнутиме з підтвердженням, якого не потрібно, з’явиться і рішення апеляції щодо скасування порядку конкурсу. Банкова це може надалі використати для зриву процесу призначення".

Передісторія:

  • 20 грудня 2021 року Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) скасував порядок роботи конкурсної комісії САП. Як зазначається у рішенні суду, до 16 липня 2015 року комісія мала повноваження визначати порядок проведення, а після цієї дати — залишилися повноваження лише з організації та проведення конкурсу.
  • Торік у грудні комісія провела останні співбесіди з фіналістами, оголосила результати, але так і не затвердила переможця. За підсумками усіх етапів відбору очолити САП повинен детектив НАБУ Олександр Клименко, а його заступником має стати прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.
  • Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року.
  • Для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс глави НАБУ.
  • Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у виступі в Верховній раді 1 липня закликала якнайшвидше призначити керівника САП.

Теми: Антикорупційна прокуратура
Головне сьогодні

В Угорщині раптом заявили, що не проти транзиту зброї до України

ЗСУ завдали окупантам значних втрат на Донеччині – зведення Генштабу

Венедіктову переведуть у дипломати – Арахамія

Є дві кандидатури на посаду генпрокурора – джерела 

Росіяни вдарили по центру Краматорська, є жертви

доповненоРада звільнила Венедіктову

Усі новини...
Антикорупційна прокуратура
Як (не)обрання голови САП може вплинути на наше європейське майбутнє? Говоримо з Віталієм Шабуніним
Президент доручив активізувати конкурс на керівника НАБУ і висловився щодо САП
Офіс генпрокурора з другої спроби анонсував засідання комісії щодо керівника САП
Останні новини
20:59
Німецький уряд скоротив військову підтримку України попри обіцянки протилежного – Welt
20:47
фотоНе лише чай і кава: у потягах почали годувати морозивом
20:46
Росіяни обстріляли Слов'янськ: є жертви
20:45
На Херсонщині збили російський літак
20:36
У Києві створили чат-бот допомоги домашнім улюбленцям
20:23
Шість французьких САУ Caesar уже на шляху до України – глава МЗС
20:14
У Маріуполі не буде опалювального сезону, окупанти все знищили – мер
20:02
Чому усунули Баканова і Венедіктову. Силова вертикаль Зеленського
19:57
Рада створила комісію для нагляду за постачанням зброї в Україну
19:55
Група відставних воєначальників допоможе з постачанням захисного спорядження в Україну
Усі новини...