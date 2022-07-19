Конкурсна комісія визначилась з новим керівником САП: ним стане Олександр Клименко
Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затвердила результати конкурсу, найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, він має стати новим очільником САП.
Джерело: Hromadske з посиланням на трансляцію засідання комісії, керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін у Telegram
Деталі: Ще 21 грудня 2021-го конкурсна комісія оголосила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк — 229 балів.
Проте конкурсна комісія тричі не могла затвердити результати конкурсу та офіційно оголосити переможця. Лише 19 липня 2022-го результати затвердили. Так, Клименко має стати головою САП, а Синюк — заступником керівника. Документи для призначення передають до Офісу Генпрокурора.
Також комісія звернулась до Офісу Генпрокурора з проханням надати підтвердження, що переможці конкурсу не мають проблем із корупцією та люстрацією.
Однак керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін переконаний, що конкурс з обрання керіника САП ще не завершився.
Він нагадує, що не зважаючи на те, що комісія затвердила формальне рішення про перемогу Клименка у конкурсі, однак призначає керівника сам Генпрокурор або його виконувач обов’язків.
Пряма мова Шабуніна: "Не виключено, що поки офіс Генпрокурора тягнутиме з підтвердженням, якого не потрібно, з’явиться і рішення апеляції щодо скасування порядку конкурсу. Банкова це може надалі використати для зриву процесу призначення".
Передісторія:
- 20 грудня 2021 року Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) скасував порядок роботи конкурсної комісії САП. Як зазначається у рішенні суду, до 16 липня 2015 року комісія мала повноваження визначати порядок проведення, а після цієї дати — залишилися повноваження лише з організації та проведення конкурсу.
- Торік у грудні комісія провела останні співбесіди з фіналістами, оголосила результати, але так і не затвердила переможця. За підсумками усіх етапів відбору очолити САП повинен детектив НАБУ Олександр Клименко, а його заступником має стати прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.
- Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року.
- Для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс глави НАБУ.
- Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у виступі в Верховній раді 1 липня закликала якнайшвидше призначити керівника САП.