Конкурсная комиссия определилась с новым руководителем САП: им станет Александр Клименко

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утвердила результаты конкурса, больше всего баллов набрал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко, он должен стать новым главой САП.

Источник: Hromadske со ссылкой на трансляцию заседания комиссии, руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Telegram

Детали: Еще 21 декабря 2021-го конкурсная комиссия объявила, что детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, а прокурор Офиса Генпрокурора Андрей Синюк — 229 баллов.

Однако конкурсная комиссия трижды не могла утвердить результаты конкурса и официально объявить победителя. Лишь 19 июля 2022 года результаты утвердили. Да, Клименко должен стать главой САП, а Синюк - заместителем руководителя. Документы для назначения передают в Офис Генпрокурора.

Также комиссия обратилась в Офис генпрокурора с просьбой предоставить подтверждение, что у победителей конкурса нет проблем с коррупцией и люстрацией.

Однако руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин убежден, что конкурс по избранию руководителя САП еще не завершился.

Он напоминает, что, несмотря на то, что комиссия утвердила формальное решение о победе Клименко в конкурсе, однако назначает руководителя сам Генпрокурор или его исполняющий обязанности.

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Прямая речь Шабунина: "Не исключено, что пока офис Генпрокурора будет тянуть с подтверждением, которое не требуется, появится и решение апелляции по отмене порядка конкурса. Банковая это может в дальнейшем использовать для срыва процесса назначения".

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