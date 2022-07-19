Конкурсная комиссия определилась с новым руководителем САП: им станет Александр Клименко
Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утвердила результаты конкурса, больше всего баллов набрал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко, он должен стать новым главой САП.
Источник: Hromadske со ссылкой на трансляцию заседания комиссии, руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Telegram
Детали: Еще 21 декабря 2021-го конкурсная комиссия объявила, что детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, а прокурор Офиса Генпрокурора Андрей Синюк — 229 баллов.
Однако конкурсная комиссия трижды не могла утвердить результаты конкурса и официально объявить победителя. Лишь 19 июля 2022 года результаты утвердили. Да, Клименко должен стать главой САП, а Синюк - заместителем руководителя. Документы для назначения передают в Офис Генпрокурора.
Также комиссия обратилась в Офис генпрокурора с просьбой предоставить подтверждение, что у победителей конкурса нет проблем с коррупцией и люстрацией.
Однако руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин убежден, что конкурс по избранию руководителя САП еще не завершился.
Он напоминает, что, несмотря на то, что комиссия утвердила формальное решение о победе Клименко в конкурсе, однако назначает руководителя сам Генпрокурор или его исполняющий обязанности.
Прямая речь Шабунина: "Не исключено, что пока офис Генпрокурора будет тянуть с подтверждением, которое не требуется, появится и решение апелляции по отмене порядка конкурса. Банковая это может в дальнейшем использовать для срыва процесса назначения".
Предыстория:
- 20 декабря 2021 года Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил порядок работы конкурсной комиссии САП. Как отмечается в решении суда, до 16 июля 2015 года комиссия имела полномочия определять порядок проведения, а после этой даты остались полномочия только по организации и проведению конкурса.
- В декабре прошлого года комиссия провела последние собеседования с финалистами, объявила результаты, но так и не утвердила победителя. По итогам всех этапов отбора возглавить САП должен детектив НАБУ Александр Клименко, а его заместителем должен стать прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.
- Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года.
- Для сохранения статуса кандидата на вступление в ЕС Киев должен завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП и провести конкурс на главу НАБУ.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выступлении в Верховной раде 1 июля призвала как можно скорее назначить руководителя САП.