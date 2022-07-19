ЄС розпочав переговори про вступ з Албанією та Північною Македонією

Албанія та Північна Македонія у вівторок відкривають переговори про вступ з Європейським союзом.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"Сьогодні Албанія та Північна Македонія відкривають переговори про вступ з ЄС. Цей історичний момент – ваш успіх. Результат вашої наполегливої праці. Єврокомісія підтримувала вас у всьому. Ми будемо це робити й надалі", - сказала фон дер Ляєн на брифінгу у Брюсселі.

У вівторок до Брюсселя приїхали прем’єр Албанії Еді Рама та глава уряду Північної Македонії Дімітар Ковачевскі.

"Ви проявили терпіння, бачення та лідерство. І ви неодноразово доводили свою відданість європейським цінностям, як друзі та надійні партнери. Ми всі виграємо, коли одного дня ми привітаємо Албанію та Північну Македонію в ЄС", - сказала фон дер Ляєн.

Ковачевскі написав у Twitter, що Північна Македонія після 17 років очікування нарешті починає переговори.

"Ми відкриваємо нові перспективи для держави та громадян і повільно, але впевнено входимо до великої європейської родини", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 18 липня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення розпочати переговори з Албанією і Північною Македонією про вступ до ЄС.

Раніше парламент Північної Македонії ухвалив укладену за посередництвом Франції угоду, спрямовану на врегулювання суперечки з Болгарією та розблокування шляху до давно назрілих переговорів про членство в ЄС.\

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