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ЕС начал переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией

"Европейская правда"Вторник, 19 июля 2022, 11:46
фото с Твиттера Ковачевски

Албания и Северная Македония во вторник открывают переговоры о вступлении с Европейским союзом.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Албания и Северная Македония открывают переговоры о вступлении в ЕС. Этот исторический момент – ваш успех. Результат вашего упорного труда. Еврокомиссия поддерживала вас во всем. Мы будем это делать и дальше", - сказала фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.

Во вторник в Брюссель приехали премьер Албании Эди Рама и глава правительства Северной Македонии Димитар Ковачевски.

"Вы проявили терпение, видение и лидерство. И вы неоднократно доказывали свою приверженность европейским ценностям, как друзья и надежные партнеры. Мы все выиграем, когда однажды поприветствуем Албанию и Северную Македонию в ЕС", - сказала фон дер Ляйен.

Ковачевски написал в Twitter, что Северная Македония после 17 лет ожидания наконец-то начинает переговоры.

"Мы открываем новые перспективы для государства и граждан и медленно, но уверенно входим в большую европейскую семью", - говорится в сообщении.

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Напомним, 18 июня Совет Европейского Союза принял решение начать переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.

Ранее парламент Северной Македонии принял заключенное через посредство Франции соглашение, направленное на урегулирование спора с Болгарией и разблокирование пути к давно назревшим переговорам о членстве в ЕС.

Читайте также - Уступки ради членства: какой ценой Северная Македония возобновила движение в ЕС.

Темы: ЕСАлбанияМакедония
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