Україна повернула ще 45 тіл загиблих захисників
Вівторок, 19 липня 2022, 12:38
Відповідно до норм Женевської конвенції на підконтрольну Україні територію повернули ще 45 тіл загиблих захисників.
Джерело: пресслужба Мінреінтеграції
Дослівно: "Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 45 своїх захисників".
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Деталі: Операція проводилась за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України.
Що було раніше: 3 липня віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що країні вдалося повернути тіла понад 400 загиблих протягом повномасштабної війни з Росією.
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