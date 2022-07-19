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Україна повернула ще 45 тіл загиблих захисників

"Українська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 12:38
Фото, пресслужба Мінреінтеграції

Відповідно до норм Женевської конвенції на підконтрольну Україні територію повернули ще 45 тіл загиблих захисників.

Джерело: пресслужба Мінреінтеграції

Дослівно: "Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 45 своїх захисників".

Деталі: Операція проводилась за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України.

Що було раніше: 3 липня віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що країні вдалося повернути тіла понад 400 загиблих протягом повномасштабної війни з Росією.

Теми: війнаУкраїна
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