Україна повернула ще 45 тіл загиблих захисників

Відповідно до норм Женевської конвенції на підконтрольну Україні територію повернули ще 45 тіл загиблих захисників.

Джерело: пресслужба Мінреінтеграції

Дослівно: "Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 45 своїх захисників".

Реклама:

Деталі: Операція проводилась за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України.

Що було раніше: 3 липня віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що країні вдалося повернути тіла понад 400 загиблих протягом повномасштабної війни з Росією.

.