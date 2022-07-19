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Украина вернула еще 45 тел погибших защитников

"Украинская правда"Вторник, 19 июля 2022, 12:38
Фото, пресс-служба Минреинтеграции

В соответствии с нормами Женевской конвенции на подконтрольную Украине территорию вернули еще 45 тел погибших защитников.

Источник: пресс-служба Минреинтеграции

Дословно: "Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела 45 своих защитников".

Детали: Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и силовых структур Украины.

Что предшествовало: 3 июля вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что Украине удалось вернуть тела более 400 погибших в течение полномасштабной войны с Россией.

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Темы: войнаУкраина
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