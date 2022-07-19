Украина вернула еще 45 тел погибших защитников

В соответствии с нормами Женевской конвенции на подконтрольную Украине территорию вернули еще 45 тел погибших защитников.

Источник: пресс-служба Минреинтеграции

Дословно: "Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела 45 своих защитников".

Детали: Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и силовых структур Украины.

Что предшествовало: 3 июля вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что Украине удалось вернуть тела более 400 погибших в течение полномасштабной войны с Россией.