Украина вернула еще 45 тел погибших защитников
Вторник, 19 июля 2022, 12:38
В соответствии с нормами Женевской конвенции на подконтрольную Украине территорию вернули еще 45 тел погибших защитников.
Источник: пресс-служба Минреинтеграции
Дословно: "Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела 45 своих защитников".
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Детали: Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и силовых структур Украины.
Что предшествовало: 3 июля вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что Украине удалось вернуть тела более 400 погибших в течение полномасштабной войны с Россией.