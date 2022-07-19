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В.о. генпрокурора Симоненко наново розподілив обов’язки в ОГП

"Українська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 14:35
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Виконувач обов’язків генерального прокурора Олексій Симоненко одним зі свої перших наказів наново розподілив обов’язки між керівництвом Офісу генпрокурора, скасувавши попередній розподіл.

Джерело: джерела УП

Деталі: За собою Симоненко залишив взаємодію з Офісом президента Верховною Радою, Кабміном, РНБО, Вищою радою правосуддя.

Він також поклав на себе питання координації правоохоронних органів у сфері протидії злочинності.

Згідно з наказом, Симоненко буде керувати департаментом організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення; департаментом кадрової роботи та державної служби; департаментом міжнародно-правового співробітництва; департаментом протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту; департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДБР, наглядом за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадження.

Також Симоненко поклав на себе керування департаментом нагляду за додержанням законів органами безпеки; департаментом документального забезпечення; Генеральною інспекцією.

Крім того, у підпорядкування виконувача обов’язки Генпрокурора буде управління організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів; управління інформполітики; управління забезпечення охорони державної таємниці; відділу внутрішнього аудити і т.ін.

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Перший заступник Генпрокурора Роман Говда буде опікуватись департаментом кримінально-правової політики та захисту інвестицій; департаментом організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави; департаментом протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарних сферах; департаментом державного майна, ресурсів та матеріально-технічного забезпечення і т.ін.

Заступник Генпрокурора Максим Якубовський займатиметься питаннями спеціалізованої прокуратури у військовій сфері; спеціалізованої екологічної прокуратури тощо.

Зазначається, що в разі відсутності в.о. Генпрокурора його повноваження здійснює перший заступник, а в разі відсутності і його, один з заступників згідно з наказом.

Що було раніше:

  • 19 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.
  • Перед цим своїм указом президент Володимир Зеленський поклав виконання обов'язків генерального прокурора на заступника генпрокурора Олексія Симоненка.

Теми: звільненняпрокуратура
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