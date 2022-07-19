Рада звільнила Венедіктову

Верховна Рада проголосувала за звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, Венедіктова у Facebook

Пряма мова Железняка: "Рада підтримав звільнення Ірини Венедіктової як генпрокурора України. Вона була присутня на засіданні. Звільнення відбулося з обговоренням. Як і на Комітеті, гучних заяв або звинувачень не було".

Деталі: За словами Железняка, звільнення генпрокурорки підтримали 264 депутати.

Зокрема, 198 голосів дала "Слуга народу", 14 – "Платформа за життя та мир", 10 – "Батьківщина", 9 – "За майбутнє", 17 – "Довіра", 10 – "Відновлення України", 6 – позафракційні. Не голосували за звільнення Венедіктової "ЄС" і "Голос".

Нардеп додав, що питання призначення нового очільника ОГП на розгляд парламенту не виносилося.

Пізніше Венедіктова у Facebook написала, що вона "не трималась за крісло", і що наразі "найголовніша мета – це якнайшвидша перемога у війні", а потім – "побудова нової держави, держави верховенства права і демократії".

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За словами генпрокурорки, вона пишається тією системою прокуратури, яку залишає.

Венедіктова також зазначила, що радіє тому, що "держава одержала нарешті антикорупційного прокурора, який очолить цей надважливий напрям".

Що було раніше: 19 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

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