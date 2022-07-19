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Рада звільнила Венедіктову

Ірина БалачукВівторок, 19 липня 2022, 13:03
Рада звільнила Венедіктову
Фото з Telegram Железняка

Верховна Рада проголосувала за звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, Венедіктова у Facebook

Пряма мова Железняка: "Рада підтримав звільнення Ірини Венедіктової як генпрокурора України. Вона була присутня на засіданні. Звільнення відбулося з обговоренням. Як і на Комітеті, гучних заяв або звинувачень не було".

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Деталі: За словами Железняка, звільнення генпрокурорки підтримали 264 депутати. 

Зокрема, 198 голосів дала "Слуга народу", 14 – "Платформа за життя та мир", 10 – "Батьківщина", 9 – "За майбутнє", 17 – "Довіра", 10 – "Відновлення України", 6 – позафракційні. Не голосували за звільнення Венедіктової "ЄС" і "Голос".

Нардеп додав, що питання призначення нового очільника ОГП на розгляд парламенту не виносилося.

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Пізніше Венедіктова у Facebook написала, що вона "не трималась за крісло", і що наразі "найголовніша мета – це якнайшвидша перемога у війні", а потім – "побудова нової держави, держави верховенства права і демократії".

За словами генпрокурорки, вона пишається тією системою прокуратури, яку залишає.

Венедіктова також зазначила, що радіє тому, що "держава одержала нарешті антикорупційного прокурора, який очолить цей надважливий напрям".

Що було раніше: 19 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

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Передісторія: 

  • 17 липня Зеленський відсторонив від посад генпрокурора Ірину Венедіктову і главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.
  • Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов пізніше наголосив, що генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування.
  • Увечері 18 липня Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Баканова з посади голови СБУ. 
  • Вранці 19 липня Зеленський вніс до ВР подання на звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.

Теми: ВенедіктоваВерховна РадазвільненняОфіс генпрокурора
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