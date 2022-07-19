Рада звільнила Венедіктову
Верховна Рада проголосувала за звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.
Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, Венедіктова у Facebook
Пряма мова Железняка: "Рада підтримав звільнення Ірини Венедіктової як генпрокурора України. Вона була присутня на засіданні. Звільнення відбулося з обговоренням. Як і на Комітеті, гучних заяв або звинувачень не було".
Деталі: За словами Железняка, звільнення генпрокурорки підтримали 264 депутати.
Зокрема, 198 голосів дала "Слуга народу", 14 – "Платформа за життя та мир", 10 – "Батьківщина", 9 – "За майбутнє", 17 – "Довіра", 10 – "Відновлення України", 6 – позафракційні. Не голосували за звільнення Венедіктової "ЄС" і "Голос".
Нардеп додав, що питання призначення нового очільника ОГП на розгляд парламенту не виносилося.
Пізніше Венедіктова у Facebook написала, що вона "не трималась за крісло", і що наразі "найголовніша мета – це якнайшвидша перемога у війні", а потім – "побудова нової держави, держави верховенства права і демократії".
За словами генпрокурорки, вона пишається тією системою прокуратури, яку залишає.
Венедіктова також зазначила, що радіє тому, що "держава одержала нарешті антикорупційного прокурора, який очолить цей надважливий напрям".
Що було раніше: 19 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.
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Передісторія:
- 17 липня Зеленський відсторонив від посад генпрокурора Ірину Венедіктову і главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.
- Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов пізніше наголосив, що генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування.
- Увечері 18 липня Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Баканова з посади голови СБУ.
- Вранці 19 липня Зеленський вніс до ВР подання на звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.