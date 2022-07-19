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И.о. генпрокурора Симоненко наново распределил обязанности в ОГП

"Украинская правда"Вторник, 19 июля 2022, 14:35
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Исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко одним из своих первых приказов наново распределил обязанности между руководством Офиса генпрокурора, отменив предыдущее распределение.

Источник: источники УП

Детали: За собой Симоненко оставил взаимодействие с Офисом президента Верховной Радой, Кабмином, СНБО, Высшим советом правосудия.

Он также возложил на себя вопросы координации правоохранительных органов в сфере противодействия преступности.

Согласно приказу Симоненко будет руководить департаментом организационно-контрольной деятельности, правового и аналитического обеспечения; департаментом кадровой и государственной службы; департаментом международно-правового сотрудничества; департаментом противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта; департаментом организации и процессуального руководства досудебным расследованием органов ГБР, надзором за его оперативными подразделениями и поддержки публичного обвинения в соответствующих производствах.

Также Симоненко возложил на себя управление департаментом надзора за соблюдением законов органами безопасности; департаментом документального обеспечения; Генеральной инспекцией.

Кроме того, в подчинении исполняющего обязанности Генпрокурора будет управление организации приема граждан, рассмотрения обращений и запросов; управление информполитики; управление обеспечения охраны государственной тайны; отдела внутреннего аудита и т.п.

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Первый заместитель Генпрокурора Роман Говда будет заниматься департаментом уголовно-правовой политики и защиты инвестиций; департаментом организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики и кибербезопасность государства; департаментом противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сфере; департаментом государственного имущества, ресурсов и материально-технического обеспечения и т.п.

Заместитель генпрокурора Максим Якубовский будет заниматься вопросами специализированной прокуратуры в военной сфере; специализированной экологической прокуратуры и т.д.

Отмечается, что в случае отсутствия и.о. генпрокурора его полномочия осуществляет первый заместитель, а в случае отсутствия и его, один из заместителей согласно приказу.

Что предшествовало:

19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора.

Перед этим своим указом президент Владимир Зеленский возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на заместителя генпрокурора Алексея Симоненко.

Темы: увольнениепрокуратура
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