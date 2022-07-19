Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

И.о. генпрокурора Симоненко наново распределил обязанности в ОГП

"Украинская правда"Вторник, 19 июля 2022, 14:35
И.о. генпрокурора Симоненко наново распределил обязанности в ОГП
скриншот

Исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко одним из своих первых приказов наново распределил обязанности между руководством Офиса генпрокурора, отменив предыдущее распределение.

Источник: источники УП

Детали: За собой Симоненко оставил взаимодействие с Офисом президента Верховной Радой, Кабмином, СНБО, Высшим советом правосудия.

Реклама:

Он также возложил на себя вопросы координации правоохранительных органов в сфере противодействия преступности.

Согласно приказу Симоненко будет руководить департаментом организационно-контрольной деятельности, правового и аналитического обеспечения; департаментом кадровой и государственной службы; департаментом международно-правового сотрудничества; департаментом противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта; департаментом организации и процессуального руководства досудебным расследованием органов ГБР, надзором за его оперативными подразделениями и поддержки публичного обвинения в соответствующих производствах.

Также Симоненко возложил на себя управление департаментом надзора за соблюдением законов органами безопасности; департаментом документального обеспечения; Генеральной инспекцией.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, в подчинении исполняющего обязанности Генпрокурора будет управление организации приема граждан, рассмотрения обращений и запросов; управление информполитики; управление обеспечения охраны государственной тайны; отдела внутреннего аудита и т.п.

Первый заместитель Генпрокурора Роман Говда будет заниматься департаментом уголовно-правовой политики и защиты инвестиций; департаментом организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики и кибербезопасность государства; департаментом противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сфере; департаментом государственного имущества, ресурсов и материально-технического обеспечения и т.п.

Заместитель генпрокурора Максим Якубовский будет заниматься вопросами специализированной прокуратуры в военной сфере; специализированной экологической прокуратуры и т.д.

Отмечается, что в случае отсутствия и.о. генпрокурора его полномочия осуществляет первый заместитель, а в случае отсутствия и его, один из заместителей согласно приказу.

Что предшествовало:

19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора.

Перед этим своим указом президент Владимир Зеленский возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на заместителя генпрокурора Алексея Симоненко.

Темы: увольнениепрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
увольнение
РосСМИ: Путин уволил Суровикина с должности командующего воздушных сил
Заместитель Новикова заявил, что тот уволил его по надуманному поводу
Джонсон об увольнении Пристайко: Он был замечательным послом
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: